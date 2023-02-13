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1 час назад

Актеры «Джокера 2» пожаловались на то, что их не пускают пользоваться туалетом

Диана Товсепова

Актеры массовки, снимающиеся в сиквеле «Джокера», пожаловались на трудности в процессе съемок.

Актеров «Джокера 2» не пускают пользоваться туалетом
Фото: Кадр из фильма "Джокер"Кадр из фильма "Джокер"

Статисты картины «Джокер: Безумие на двоих» жалуются на то, что работают более двух часов без перерыва, и им не разрешают отлучаться в туалет или пить воду во время съемок.

Проблема усугубляется, потому как в процессе съемок еще и приходится настраивать камеру, что занимает от 20 минут до часа. Кто-то успевает справить нужду именно в момент настройки камеры, а в остальное время им это не позволено. Иногда актеры массовки бояться даже попросить воспользоваться туалетом, потому как некоторых уже ругали за это.

СМИ сообщают, что это второй раз, когда на съемочной площадке фильма «Джокер» возникают проблемы с туалетом. Так, во время съемок первого фильма еще в 2018 году статисты были заперты в вагоне бруклинского метро более чем на 3 часа и начали справлять нужду прямо на пути.

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