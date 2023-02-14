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56 минут назад

Создатели «Крика-6» опубликовали новые постеры

runews24.ru

Новые постеры к грядущему фильму «Крик-6» опубликовала киностудия Paramount Pictures.

Изображения появились в социальных сетях. На постерах есть актёры из сериалов «Уэнсдей» и «Друзья», в том числе Дженна Ортега, Кортни Кокс.

Также на изображении появилаь Мелисса Баррера из «Кармен».

runews24.ru

Премьера фильма «Крик-6» состоится 10 марта. Серия кинокартин представляет собой хорроры с таинственным маньяком, который изощрённо убивает персонажей.

runews24.ru

На протяжении всех фильмов им стал Призрачное лицо — убийца в чёрном балахоне и маске. В 2012 году он попал на 19 место в топе лучших злодеев портала IGN.

runews24.ru
Фильмы,Видео,Кармен,Друзья,Дженна Ортега,Кортни Кокс,
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