Создатели «Крика-6» опубликовали новые постеры

Новые постеры к грядущему фильму «Крик-6» опубликовала киностудия Paramount Pictures.

Изображения появились в социальных сетях. На постерах есть актёры из сериалов «Уэнсдей» и «Друзья», в том числе Дженна Ортега, Кортни Кокс.

Также на изображении появилаь Мелисса Баррера из «Кармен».

runews24.ru

Премьера фильма «Крик-6» состоится 10 марта. Серия кинокартин представляет собой хорроры с таинственным маньяком, который изощрённо убивает персонажей.

runews24.ru

На протяжении всех фильмов им стал Призрачное лицо — убийца в чёрном балахоне и маске. В 2012 году он попал на 19 место в топе лучших злодеев портала IGN.