Любовь — чувство неоднородное, его не описать всего одним предложением, порой сложно передать за целую жизнь и уж точно нельзя пропустить через себя в той же точности, как это сделал другой человек.

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Сегодня тот самый шоколадно-сердечный праздник, буквально переполненный любовью и влюблённостью. Кто-то предпочитает его не отмечать, Тлум.Ру не из таких.

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Раз 14 февраля официально настало, то мы показываем нашим читателям 9 мультфильмов о разной любви. К себе, к близким, и даже самой жизни — в этой подборке вы найдёте много интересного.

О чём: мальчик Мигель на День Мёртвых случайно и совершенно точно не специально попадает в загробный мир. Там ждут: родственники, тайны, музыка и приближающаяся смерть. Да-да, надо выбираться обратно в мир живых.

Любовь к чему и как показывают: к музыке, через преодоление миллиона и ещё одного маленького препятствия. Когда само сердце бьётся в нужном ритме мелодии, не должно быть другого варианта, кроме как начать исполнять её. На гитаре? Да на чём угодно!

О чём: милашка Розочка хватает буку Цветана — вместе они направляются прямиком к бергенам, где в заложниках держат остальных троллей. Интересная выходит парочка, в которой 50% оптимизма и 50% пессимизма, поровну, прямо по учебнику.

Любовь к кому и как показывают: к свободе, путём мягкого сопротивления врагу. Не будь Розочка настолько свободолюбивой, и не понимай она, как это сказывается на жизни троллей, может, и не была бы такой батарейкой, помогающей всем и всегда. Конечно, не стоит забывать, что бергены троллей употребляют в пищу, так что ради чистого спасения их жизней поход тоже затевался, но процентов на 20%.

О чём: на корабль капитана Кроу пробирается девчушка Мэйси. Там она становится причиной споров между командой, а для легендарного охотника на морских монстров Джейкоба Холланда превращается в маленькую сестру. О монстрах это им забыть не помогает.

Любовь к чему и как показывают: к созданиям, максимально не похожим на нас; само чувство проявляют для зрителей через поступки героев, решивших защищать монстров, даже тех, которым в силу размеров и способностей защита от людей едва ли требуется.

О чём: мама девочки Джун тяжело заболевает и вынуждена уехать на лечение. Скучая по ней, героиня отправляется в вымышленный парк приключений, над созданием которого они когда-то работали вдвоём.

Любовь к кому и как показывают: к маме, через погружение в эскапизм. Иногда, когда мы не в силах повлиять на психологическое и/или физическое состояние страдающих родственников, людям, а особенно детям, проще уйти внутрь воображения, где всё удаётся держать под контролем.

О чём: в мире, где не осталось настоящих деревьев, парень Тед ищёт хотя бы одно такое. Крайне нужно. Не находит. Отправившись встретиться с неким Находинком, от него Тед узнаёт о существовании Лоракса — лесного духа. Так появляется надежда на возвращение деревьев.

Любовь к чему и как показывают: к природе, через последнее зёрнышко. Конечно, если вы ещё не смотрели этот мультфильм, то сейчас получили ма-а-аленький спойлер. Не рассчитывали же вы, что в мультфильме не случится хэппи-энд? Берегите природу, кто это сделает, если не вы.

О чём: пёс Балто в компании других таких же созданий тащит упряжку с лекарством, необходимым жителям маленького городка, заболевшим дифтерией. Среди них есть девочка Рози, единственная, проявившая симпатию к Балто.

Любовь к кому и как показывают: к людям, через подвиги, на которые ради них способны животные. Пока вы думаете, что завтра утром придётся вставать в 6 утра и выгуливать свою пустолайку, собака в этот момент ждёт не дождётся момента прогуляться в вашей компании и насладиться тишиной спящего двора.

О чём: мальчик Норман, способный видеть призраков, случайно становится причиной, свидетелем и участником восстания зомби. Чтобы уложить всех обратно на свои места, Норману придётся заглянуть в душу. Свою и кое-чью ещё.

Любовь к кому и как показывают: к самому себе, своим недостаткам и достоинствам; показывают это благодаря удивительным событиям и тому, как Норман вынужден начать использовать дар, не переживая об общественном мнении. Здесь или быть собой, или же страдать до конца дней. Рекомендуем всегда выбирать первый вариант, насколько бы трудной не казалась дорога.

О чём: подводный монстрик Лука осторожно и кропотливо исследует мир людей, куда его вытащил такой же монстрик Альберто. Сухие и уже совершенно не похожие на цветных представителей пугающих существ, они медленно вливаются в социум и открывают для себя новые увлечения и стремления.

Любовь к чему и как показывают: к знаниям и учёбе, делают это через Луку, всю жизнь маявшегося под водой, а на суше сумевшего раскрыть потенциал к тому, чтобы впитывать новую информацию, категоризировать её и использовать с умом.

О чём: девушка Софи становится жительницей ходячего замка, принадлежащего волшебнику Хаулу. В постепенно раскрывающихся секретах находятся и совсем неожиданные: всё ближайшее окружение величественного юноши заколдовано, да и он сам.