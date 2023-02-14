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36 минут назад

Кино для начинающих: 5 фильмов для знакомства с Дени Вильневом

Мира Маркина

Имя франко-канадского режиссера и сценариста Дени Вильнева последние годы на слуху (его фильм «Дюна» стал одним из главных прорывов 2021 года). Какие картины посмотреть, чтобы познакомиться с творчеством Вильнева, читайте в материале «Рамблера».

Кино для начинающих: 5 фильмов для знакомства с Дени Вильневом
Фото: Кадр из фильма "Пленницы"Кадр из фильма "Пленницы"

«Пожары» (2010)

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Когда брат и сестра Марван ознакомились с завещанием матери, их удивлению не было предела. Ее последней волей было разыскать отца, которого близнецы считали умершим, и брата, о существовании которого они даже не подозревали. Жанна и Симон узнают, что родительница тщательно скрывала от них многие обстоятельства своей трагической судьбы.

Кадр из фильма "Пожары"

«Пленницы» (2013)

Келлер Довер сталкивается с самым большим кошмаром каждого родителя: его шестилетняя дочь пропала вместе с подругой. Единственная зацепка — обветшалый фургончик, который был припаркован на их улице, когда девочки играли во дворе. Детектив Локки, возглавляющий расследование, арестовывает его водителя, Алекса Джонса, но вскоре полиция вынуждена его отпустить из-за нехватки улик. Полиция медлит, а обезумевший от горя отец берет дело в свои руки…

Кадр из фильма "Пленницы"

«Прибытие» (2016)

Научно-фантастический фильм Дени Вильнева о талантливой лингвистке Луизе Бэнкс, которая изучает язык пришельцев, чтобы предотвратить глобальную катастрофу. Отныне судьба человечества находится в ее руках. Главную роль в фильме исполнила Эми Адамс.

Кадр из фильма "Прибытие"

«Бегущий по лезвию 2049» (2017)

Красивый сиквел культового сай-фая от Дени Вильнева рассказывает о мире будущего, населенном людьми и репликантами, созданными выполнять самую тяжелую работу. Работа офицера полиции Кей — держать репликантов под контролем в условиях нарастающего напряжения. Однажды он случайно становится обладателем секретной информации, которая ставит под угрозу существование всего человечества…

Кадр из фильма "Бегущий по лезвию 2049"

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«Дюна» (2021)

Фантастический эпос Дени Вильнева о наследнике знаменитого дома Атрейдесов Поле, который отправляется вместе с семьей на одну из самых опасных планет во Вселенной – Арракис. Здесь нет ничего, кроме песка, гигантских чудовищ и невероятно ценного ресурса, который называется меланж. В результате захвата власти Пол вынужден бежать и скрываться – так начинается его путешествие, полное опасностей и испытаний… В главных ролях: Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джейсон Момоа, Зендея и другие.

Кадр из фильма "Дюна"
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