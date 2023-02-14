Новые неизвестные факты о съемках фильма «Титаник»

Согласно материалам РИА Новости, культовая кинолента «Титаник» (12+) имеет русский след. Постановщик Джеймс Кэмерон после изучения истории реального крушения лайнера «Титаник» побывал в Калининграде, откуда на российском судне «Академик Мстислав Келдыш» отправился посетить место катастрофы.

Фото: Кадр из фильма «Титаник» Кадр из фильма «Титаник»

Совместно с экспертами из России кинематографист 12 раз погружался на дно Атлантического океана. Режиссеру довелось собственными глазами увидеть затонувший корабль.

На главную роль Кэмерон изначально не рассматривал Кейт Уинслет. Молодой актрисе помогла настойчивость во время выбора исполнительницы роли. Леонардо Ди Каприо и вовсе не хотел исполнять роль Джека, однако пара все же состоялась. Актеров в дальнейшем подозревали в романе в реальной жизни, однако они это отрицали.

Поклонники картины всегда задавались вопросом, мог ли Джек спастись после крушения корабля. Актриса Уинслет полагает, что на обломке двери хватило бы места на двоих, однако режиссер первоначально была предусмотрена смерть главного персонажа.