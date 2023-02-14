Лесли Грэйс высказалась об отмененной «Бэтгерл»

В августе Warner Bros. Discovery отменила фильм «Бэтгёрл» за $ 90 млн, который был уже полностью отснят. В компании объяснили свой поступок тем, что лента получилась «недостаточно крупной» для кинотеатров, а в онлайн-сервисах невозможно было бы отбить все затраты на производство.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

На днях исполнительница главной роли Лесли Грэйс рассказала, что до отмены фильма она увидела несколько сцен из будущей картины. Тогда ленту только начали монтировать, и девушка видела большой потенциал в произведении.

Сцены из фильма, которые мне удалось посмотреть, были невероятными. На мой взгляд, у ленты был потенциал для отличного фильма. Может быть, мы когда-нибудь увидим клипы с отснятым материалом.