Названы лучшие фильмы для свиданий влюбленных

На втором месте - германо-французский байопик "Эйфель", "бронза" - у картины совместного производства России, Финляндии, Германии и Эстонии "Купе номер 6" с Юрой Борисовым. Четвёртая строчка - у американской фантастической комедии "Зависнуть в Палм-Спрингс", замыкает пятёрку ещё одна французская мелодрама "Он и она".