Названы лучшие фильмы для свиданий влюбленных

Сервис "Кино Mail.ru" составил рейтинг лучшие романтичных фильмов "для свиданий и влюбленных".
Возглавила романтичный топ-50 французская мелодрама "Эта безумная любовь".
На втором месте - германо-французский байопик "Эйфель", "бронза" - у картины совместного производства России, Финляндии, Германии и Эстонии "Купе номер 6" с Юрой Борисовым. Четвёртая строчка - у американской фантастической комедии "Зависнуть в Палм-Спрингс", замыкает пятёрку ещё одна французская мелодрама "Он и она".
Далее следуют: "Век Адалин", "Три тысячи лет желаний", "Ла-Ла Ленд", "500 дней лета", "Певица на всю голову", "Один день", "Лакричная пицца", "Супергерои", "Любовь между строк", "Жизнь на перемотке", "Быстрый словарик любви", "Любовное письмо", "Романтики "303", "Дождливый день в Нью-Йорке", "Между рядами", "Дикая парочка", "Прекрасная эпоха", "Поменяться местами", "Пара из будущего", "Привычка расставаться", "Лавстори", "Хоть раз в жизни", "Ноттинг Хилл", "Мне не больно", "2 дня", "Вики Кристина Барселона", "Питер FM", "Сердцеед" (Франция, 2018), "Между нами горы", "Милый друг", "Дыши ради нас", "Привидение", "Плюс один", "Хороший год", "Нежность", "Как выйти замуж за 3 дня", "Пенелопа", "Параллельные миры", "Полночь в Париже", "Правила съема: Метод Хитча", "Предложение", "50 первых поцелуев", "Больше чем секс", "Сердцеед" (Франция-Монако, 2010) и "Просто вместе".