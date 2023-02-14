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1 час назад

5 фильмов о путешествиях, которые обернулись настоящим кошмаром

Мира Маркина

Казалось бы, что может пойти не так в путешествии. Да абсолютно все. «Рамблер» собрал топ захватывающих фильмов, в которых неосторожным любителям экстрима и самым обычным туристам пришлось бороться за выживание.

5 фильмов о путешествиях, которые обернулись настоящим кошмаром
Фото: Кадр из фильма "127 часов" Кадр из фильма "127 часов"

«Вертикальный предел» (2000)

Видео дня

Группа альпинистов оказалась погребенной заживо в расщелине у вершины К-2, второй после Эвереста горы мира. На такой высоте им оставалось жить считанные часы. Шестеро отчаянных смельчаков решают подняться на роковую отметку, чтобы вызволить их из ледяной могилы. Но для этого им придется обогнать свою главную соперницу, которая уже спускается по склонам удушающим холодом и неожиданными лавинами — саму смерть.

Кадр из фильма "Вертикальный предел"

«127 часов» (2010)

Вдохновляющая история выживания по реальным событиям рассказывает о неудержимом скалолазе и любителе спрятанных в каньонах пещер, который в очередной раз в одиночестве едет в горы и оказывается в смертельной ловушке. 127 часов без еды, без питья и практически без надежды выжить. Тут-то и проявляется сила характера…

Кадр из фильма "127 часов"

«Невозможное» (2012)

Драма о трагедии 2004 года с Наоми Уоттс, Юэном Макгрегором и Томом Холландом, которая рассказывает о британской семье, оказавшейся в эпицентре сокрушительного цунами. Стихия застает людей врасплох, и единственное, что им остается — цепляться за жизнь и за друг друга, чтобы справиться с бедствием.

Кадр из фильма "Невозможное"

«Эверест» (2015)

Опытный инструктор Роб Холл, собрав группу из лучших альпинистов, собирается совершить восхождение на самую высокую вершину планеты. Все эти люди полны мужества и отваги, и они не остановятся ни перед чем, пока не поднимутся на вершину Эвереста. Но даже если эта гора покорится им, смогут ли они вернуться обратно живыми и невредимыми?

Кадр из фильма "Эверест"

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«Отмель» (2016)

Щекочущий нервы триллер о выживании с Блейк Лайвли, который рассказывает о любительнице серфинга в одиночку, отправившуюся на безлюдный пляж в надежде оседлать волну. Правда, все идет не по плану, когда огромная акула загоняет девушку на песчаную отмель. Теперь животное не отступит, пока не получит свое.

Кадр из фильма "Отмель"
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