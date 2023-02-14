Почему "Дневник поэта" — открытие башкирского кинематографа

В Башкирии продолжается кинофестиваль "Свой путь". В переполненных залах зрители смотрят документальное и игровое кино, отобранное в конкурсную программу. Всего около 40 картин, привезенных из разных стран Европы и СНГ. Но, по мнению критиков и зрителей, работы российских кинематографистов выглядят на голову выше, причем - и это уже перестает кого-то удивлять - событиями стали картины, созданные на региональных киностудиях.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Драма "Не хороните меня без Ивана" режиссера Любови Борисовой (Саха-фильм), документальный фильм "Защитники духа" Александры Богучарской (Фонд поддержки регионального кинематографа). На четвертый день фестиваля "Свой путь" была представлена еще одна убедительная работа, на этот раз из Башкирии - "Дневник поэта" режиссера Булата Юсупова.

Видео дня

На создание собственного кинематографа Башкортостан вдохновил феномен якутского кино - давно покорившего и сердца миллионов и всевозможные международные кинофестивали. Инициатива, как водится, исходила от местных, уфимских, режиссеров и продюсеров. Но если в других регионах коллегам приходится биться головой об лед, доказывая, что кино по-прежнему - "важнейшее из искусств", то здесь и правительство республики, и простые жители - спасибо краудфандингу - замысел поддержали. Возможно, все дело в том, что для первой ласточки кинематографисты выбрали не пошлую комедию, "которая все окупит", не модный жанр триллера, и не боевик, а историю башкирского поэта Рами Гарипова.

У поэта с режиссером фильма Булатом Юсуповым много общего. И тот, и другой окончили московские вузы, оба вернулись на свою малую родину, и у того, и у другого была светлая мечта - создать на родном языке настоящее произведение искусства. Чтобы земляки гордились и местные боги улыбались.

"Золотой век" русской литературы тоже начался с того момента, когда наши литераторы перестали подражать западным и вспомнили о своих корнях. А Гарипов же вспомнил не только о башкирском языке и его талантливом сыне, но и об уроках советского кинематографа, то есть той школы, из которой он сам вышел.

Даже сюжет будто бы взят со страниц "Советского экрана" - молодой поэт, переживающий одну бытовую катастрофу за другой, теряющий ребенка из-за нищеты и чуть не потерявший свой дар, бросает город и уезжает в деревню. Туда, где написал свое первое стихотворение еще ребенком. Здесь он борется за все хорошее против всего плохого, и даже объявляет войну мещанству. Здесь же Гарипов начинает учить поэзии молодых и вскоре получает награду - достойных учеников. А Москва? Что Москва - она слезам поэта не верит, и его порывам служить настоящему искусству честно не верит тем более.

Но случается и на улице Гарипова праздник - поэта и активиста зачисляют в Союз писателей и дают квартиру. Быт обустроен. Дальше можно расправить крылья и летать. Самолет как главный образ фильма кажется поначалу простоватым, но чем ближе финал, тем больше ты понимаешь, что лучше и придумать было нельзя - летит фанерное чудище, скачет лошадь, солнце движется, облака плывут. И в центре всего этого, за штурвалом, поэт. Над ним только небо, в которое у больших художников есть дар взлетать даже с самого дна.

Фильм снят на башкирском языке. Режиссеру он тоже знаком, и он тоже его смакует с удовольствием. Но еще больше Булат Юсупов кайфует от деталей советской эпохи, значки - книжки, машины, коммуналки, тазики, серванты, картошка, "пять рублей взаймы". Признается режиссер в любви и советским мастерам экрана. Есть прямые цитаты из великих фильмов эпохи оттепели. В "Дневнике поэта" вдруг появляется погибший отец главного героя, он пришел сюда прямиком из ленты Марлена Хуциева "Мне двадцать лет". И, надо сказать, что пришел по адресу, потому что после распада советского кинематографа, пожалуй, наиболее удачно к его главной теме - оставаться человеком в любых обстоятельствах - вернулся именно Булат Юсупов.

Добавим к этому тонкую, без фальши, игру башкирских актеров, многоплановую музыку Ильшата Яхина и Шауры Сагитовой, умение оператора Станислава Амбарцумова "рисовать" пейзажи и портреты так, как уже давно разучились в столицах, и вы получите то, о чем давно вздыхали, покачивая головами: "Эх, теперь уже так не снимают". Оказывается - снимают. И очень рядом. От Москвы до Уфы два часа самолетом.

И пусть за скобками остается еще много проблем - несмотря на поддержку региона, продюсеры картины все еще рассчитываются с долгами, а местные интеллигенты и журналисты все еще не могут поверить, что в Башкирии получилось снять настоящее качественное кино - фильм Булата Юсупова - это уже прорыв. В том числе туда, где, как говорил Иосиф Бродский, "нет табелей о рангах". И это, кажется, оттуда главный герой картины "благословил" земляков - оказалось, что фильм "Дневник поэта" показали на фестивале в день рождения Рами Гарипова. С местом показа тоже получилось красиво, фильм демонстрировали в уфимском Доме актеров, отсюда Гарипова в феврале 1977 года провожали в последний путь. Всего этого организаторы фестиваля, приехавшие в Башкирию из Москвы, знать, конечно, не могли.

Прямая речь

Режиссер Булат Юсупов: