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4 часа назад

Талызина рассказал о смешных съемках постельных сцен с Жижиным в сериале «Патриот»

Слово и Делоиещё 1

Актеры Антон Жижин и Анастасия Талызина сыграли в сериале персонажей, между которыми складываются страстные отношения. О том, как проходят съемки, артисты рассказали в интервью порталу «7 Дней».

Талызина рассказала о съемках постельных сцен в «Патриоте»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Звезды играют роли влюбленных так убедительно, что многие поклонники сочли, что романтические отношения складываются и между самими артистами. Но девушка призвала не путать кино и реальный мир.

«Самое смешное – это играть интимные сцены. Среди актеров есть мнение, что чем меньше интереса в жизни, тем проще отыграть страсть в кадре», — высказалась Талызина.

Киноактриса добавила, что с Жижиным они «настоящие братаны». Кроме того, актер напомнил, что у него уже есть жена по имени Татьяна.

Фильмы,Патриот,Антон Жижин,
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