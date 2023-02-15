Талызина рассказала о съемках постельных сцен в «Патриоте»

Актеры Антон Жижин и Анастасия Талызина сыграли в сериале персонажей, между которыми складываются страстные отношения. О том, как проходят съемки, артисты рассказали в интервью порталу «7 Дней».

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Звезды играют роли влюбленных так убедительно, что многие поклонники сочли, что романтические отношения складываются и между самими артистами. Но девушка призвала не путать кино и реальный мир.

«Самое смешное – это играть интимные сцены. Среди актеров есть мнение, что чем меньше интереса в жизни, тем проще отыграть страсть в кадре», — высказалась Талызина.