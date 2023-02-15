"Чебурашку" покажут в США и Канаде

Показ российского фильма "Чебурашка" пройдет в феврале в Нью-Йорке, а также в Атланте, Далласе, Сан-Хосе, Тампе, Чикаго и Филадельфии. Информация об этом появилась на сайте продажи билетов KinoFilmCorp, сообщает ТАСС.
В Нью-Йорке показ "Чебурашки" намечен в Kent Theater в Бруклине, поблизости от крупнейшего в Нью-Йорке русскоязычного сообщества на Брайтон-Бич. Показ продлится до 17 февраля, в день предполагается до пяти сеансов. Фильм будет демонстрироваться на русском языке с английскими субтитрами.
Билеты можно купить также на показ "Чебурашки" в канадском Торонто.
Фильм "Чебурашка", вышедший в российских кинотеатрах 1 января, стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката, обойдя комедию Клима Шипенко "Холоп" (2019 год) и первую часть дилогии Джеймса Кэмерона "Аватар" (2009 год).