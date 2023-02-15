Заменит ли "Союзмультфильм" продукцию уходящего Disney

С 1 марта, например, нельзя будет посмотреть фильмы из серии "Один дома" , мультфильмы "Зверополис" , "Холодное сердце" , "Душа" , а также большую часть саги "Звездных войн". Причина в том, что у стриминговых сервисов истекли контракты на лицензионный показ контента студии Disney и аффилированных с ней компаний (Pixar и Lucasfilm).

"Уход с рынка иностранных контентмейкеров, тем более таких крупных, как Disney, не может остаться незамеченным. Однако мы увидели в этом не только проблему в виде потери здоровой конкуренции, но и большие возможности. Например, когда телеканал Disney и многие другие иностранные телекомпании и каналы ушли из российской ротации, нам удалось существенно нарастить аудиторию собственного телеканала "Мультиландия", а на заместившем Disney канале "Солнце" мультсериалы "Союзмультфильма" практически сразу попали в топ зрительского предпочтения. К паритету с иностранными компаниями в сериальном показе мы шли долгие годы, но кинотеатральных релизов по-прежнему недостаточно. На данный момент нам еще только предстоит нарастить те объемы и мощности, которыми обладают зарубежные студии в части производства блокбастеров. Наш план - две полнометражные картины в год. И тогда постепенно мы заместим иностранный контент, в том числе и на онлайн-платформах".