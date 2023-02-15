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1 час назад

Заменит ли "Союзмультфильм" продукцию уходящего в марте из России Disney

Российская Газета

В марте 2023 года с российских видеосервисов исчезнут фильмы и сериалы Disney. Сейчас они присутствуют в библиотеках "Кинопоиска", "Иви" и Okko.

Заменит ли "Союзмультфильм" продукцию уходящего Disney
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Нелегально все диснеевские проекты, конечно, останутся, другой вопрос - насколько удобны пиратские сервисы.

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Disney уже потерял $70 млн из-за ухода из России.

Микки-Маус не будет героем новых поколений в России, а Матроскин - будет. Фото: Wikipedia / Союзмультфильм

С 1 марта, например, нельзя будет посмотреть фильмы из серии "Один дома", мультфильмы "Зверополис", "Холодное сердце", "Душа", а также большую часть саги "Звездных войн". Причина в том, что у стриминговых сервисов истекли контракты на лицензионный показ контента студии Disney и аффилированных с ней компаний (Pixar и Lucasfilm).

Таким образом, Disney уступает позиции и открывает возможности для российских производителей и дистрибьюторов контента. На мультфильмах американской студии выросло не одно поколение российских детей. Теперь дети будут воспитываться на отечественной анимации.

Специально для "РГ" ситуацию прокомментировала председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева:

"Уход с рынка иностранных контентмейкеров, тем более таких крупных, как Disney, не может остаться незамеченным. Однако мы увидели в этом не только проблему в виде потери здоровой конкуренции, но и большие возможности. Например, когда телеканал Disney и многие другие иностранные телекомпании и каналы ушли из российской ротации, нам удалось существенно нарастить аудиторию собственного телеканала "Мультиландия", а на заместившем Disney канале "Солнце" мультсериалы "Союзмультфильма" практически сразу попали в топ зрительского предпочтения. К паритету с иностранными компаниями в сериальном показе мы шли долгие годы, но кинотеатральных релизов по-прежнему недостаточно. На данный момент нам еще только предстоит нарастить те объемы и мощности, которыми обладают зарубежные студии в части производства блокбастеров. Наш план - две полнометражные картины в год. И тогда постепенно мы заместим иностранный контент, в том числе и на онлайн-платформах".

Фильмы,Один дома,Холодное сердце,Душа,Зверополис,
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