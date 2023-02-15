Ирина Старшенбаум высказалась о роли матери двоих детей

Актриса Ирина Старшенбаум в беседе с "Пятым каналом" рассказала о съемках в фильме "Здоровый человек" с Никитой Ефремовым.

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Звезда призналась, что роль матери двоих детей была для нее сложной.

"Женщине с котом играть мать двоих детей — это довольно отягощающее обстоятельство. Мне нужно было проделать определенную работу, и я очень боялась подвести", - говорит артистка.

Старшенбаум объяснила, что такой персонаж стал для нее вызовом, поскольку пришлось "исследовать тему".

"Женщина с двумя детьми, борющаяся за мужа — это обстоятельство, до которого надо дорасти", - поделилась актриса.