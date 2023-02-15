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2 часа назад

Занимавшийся перезапуском "Звездных войн" продюсер Дэйв Холлис умер в 47 лет

Российская Газета

11 февраля в своем доме в Остине, Техас, на 48-м году жизни "мирно скончался" Дэйв Холлис, американский актер, продюсер и писатель, бывший исполнительный директор Disney по дистрибьюции.

Продюсер Дэйв Холлис умер в 47 лет
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Холлис провел 17 лет в студии Уолта Диснея и в немалой степени помог компании побить кассовые рекорды в отрасли, в конечном итоге поднявшись до поста президента Worldwide Distribution.

Он покинул компанию в мае 2018 года, чтобы переехать в Техас и стать генеральным директором Chic Media, компании, основанной его женой Рэйчел Холлис, актрисой, мотивационным оратором и предпринимателем.

Отмечено, что под руководством Холлиса его отдел привел студию к "небывалым прибылям". Изданием THR отмечено, что, в частности, Дэйв сыграл ключевые роли в успехе перезапуска "Звездных войн", триумфе "Мстителей" и "Черной пантеры".

Причина смерти не конкретизирована. В заявлении семьи лишь сказано, что у артиста были проблемы с сердцем.

Фильмы,Мстители,Чёрная Пантера,Уолт Дисней,Walt Disney,
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