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1 час назад

"Фантастическая четверка" станет основой для развития MCU

Российская Газета

Президент Marvel Studios Кевин Файги продолжает дразнить фанатов новостями о долгострое "Фантастическая четверка".

"Фантастическая четверка" станет основой для развития MCU
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Съемки картины стартуют только в 2024 году, и нет достоверных новостей о касте, но Кевин Файги назвал фильм "большой опорой MCU в будущем".

Кроме того, в интервью EW он пообещал, что "скоро люди услышат об этом больше". В прокат фильм должен выйти через два года - 14 февраля 2025 года.

Режиссер - Мэтт Шекман, который ради этого бросил "Звездный путь". О перезапуске начали говорить в 2019 году, а предыдущие две попытки снять достойную супергероику оказались провальными.

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