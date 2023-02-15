"Фантастическая четверка" станет основой для развития MCU

Президент Marvel Studios Кевин Файги продолжает дразнить фанатов новостями о долгострое "Фантастическая четверка".

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Съемки картины стартуют только в 2024 году, и нет достоверных новостей о касте, но Кевин Файги назвал фильм "большой опорой MCU в будущем".

Кроме того, в интервью EW он пообещал, что "скоро люди услышат об этом больше". В прокат фильм должен выйти через два года - 14 февраля 2025 года.