"Фантастическая четверка" станет основой для развития MCU

Президент Marvel Studios Кевин Файги продолжает дразнить фанатов новостями о долгострое "Фантастическая четверка".
Съемки картины стартуют только в 2024 году, и нет достоверных новостей о касте, но Кевин Файги назвал фильм "большой опорой MCU в будущем".
Кроме того, в интервью EW он пообещал, что "скоро люди услышат об этом больше". В прокат фильм должен выйти через два года - 14 февраля 2025 года.
Режиссер - Мэтт Шекман, который ради этого бросил "Звездный путь". О перезапуске начали говорить в 2019 году, а предыдущие две попытки снять достойную супергероику оказались провальными.