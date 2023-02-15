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25 минут назад

Каким получился альманах "Антология русского хоррора" по произведениям русских писателей

Российская Газета

16 февраля в онлайн-кинотеатре more.tv состоится эксклюзивная премьера одного из самых интересных отечественных кинопроектов этой зимы. После успеха анимационного альманаха "Любовь. Смерть. Роботы" от Netflix нечто подобное вполне закономерно затеяли у нас. И не менее закономерно обратились к русскому литературному наследию. Только технократический лейтмотив (хотя и без кибер- и даже дизельпанка тут не обходится) здесь заменили ужастиками. Благо в творчестве отечественных писателей - как классиков, так и наших современников - этого добра хватает в достатке. Нам удалось посмотреть все шесть эпизодов до появления их онлайн.

Каким получился альманах "Антология русского хоррора"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Мультсериал называется "Антология русского хоррора: Красный состав", что, похоже, означает планы на его дальнейшее развитие. "Красную" тематику здесь можно трактовать по-разному, но к политической составляющей здесь всё отнюдь не сводится (но она, разумеется, частично присутствует) - зато алой жидкости на экране регулярно проливается изрядно.

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Выборка произведений, на которые с разной степенью интенсивности опираются авторы, весьма эклектична. Ни один из короткометражных эпизодов хронометражем от 13 до 20 минут нельзя в полной мере назвать экранизацией, но некоторые из них всё же держатся достаточно близко к исходным текстам. Любопытно, что это тут касается 3/4 адаптаций классики.

"Крысолов" Александра Грина, сам по себе пронизанный потусторонней жутью, оборачивается настоящим горячечным макабром в лихих постреволюционных декорациях, где под каток иррационального ужаса попадают все - и большевики, и чопорная "контра". Изначальный идеологический подтекст Грина заметно размывается и трансформируется, зато эффект страха сгущается - и хеппи-энда ждать не стоит (кинематографисты вообще предпочитают более мрачную концовку этой истории - вспомним югославский фильм "Избавитель" хорватского режиссёра Крсто Папича).

"Семья вурдалака" предлагает несколько сокращённую версию знаменитого готического рассказа Алексея Константиновича Толстого, забавно перекликающуюся с тем, что предложили интерпретаторы гриновской повести, а "Гробовщик" по Александру Сергеевичу Пушкину, иронично стилизованный под советские сказочные мультики, не без остроумия обыгрывает хтонический сон Адриана Прохорова, превращая его в навевающую тяжёлые мысли быль.

Дальше всех из четырёх "классических" эпизодов ушёл от первоначального сюжета "Лесной царь" - знаменитая баллада здесь угадывается с большим трудом. Помещённое в сеттинг дистопического технологического будущего, в котором за все блага цивилизации нужно расплачиваться элементами свободы, повествование бичует как безголовых фанатов бесконтрольной цифровизации, так и параноидально настроенных радикальных луддитов. И больше всего похож на серию из антологии Netflix, которой создатели явно вдохновлялись. Ну и на "Чёрное зеркало", конечно.

Современная литература представлена рассказами "Можарово" иностранного агента Дмитрия Быкова (чья фамилия тут сатирически звучит в достаточно неожиданном контексте) и "Беспросветные" относительно малоизвестного автора Дмитрия Тихонова. В первом случае сценарий фокусируется больше не на быковском морализаторстве, а на нагнетании страха перед выдуманной им антиутопией, насыщая её пространство настроением зомби-хоррора.

А вот мультик "Князь" - более чем вольное переложение фэнтезийных "Беспросветных", от которых тут осталось ещё меньше, чем в "Лесном царе" от Гёте и Жуковского. Получилось, однако, задорно - где ещё увидишь постапокалиптический экшн а-ля "Безумный Макс" с вкраплениями русского средневековья?

Словом, "Красный состав" получился очень разношёрстным и неровным, но в известной смелости ему не откажешь - как, кстати, и в качественной анимации, что у нас до сих пор встречается не так уж часто. Так что за продолжением "Антологии русского хоррора", буде оно случится, последим с превеликим любопытством.

Фильмы,Безумный Макс,Гробовщик,Дмитрий Тихонов,Алексей Толстой,Александр Грин,Дмитрий Быков,Netflix,
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