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44 минуты назад

Опубликован трейлер фильма «Снова любовь»

Inc-News

В кинотеатрах фильм выйдет в мае этого года.

Приянка Чопра устроила сюрприз фанатам на День святого Валентина. Накануне актриса поделилась в соцсетях трейлером и постером своей новой картины, романической комедии «Снова любовь».

Компанию на съёмочной площадке ей составили Сэм Хьюэн и Селин Дион.

После фантастического боевика «Матрица: Воскрешение» (2021) это первый фильм для Чопры, где она принимает участие. Причём, в главной роли.

В комментарии к посту Приянка назвала новое творение режиссёра Джеймса С. Страуза и съёмочной группы «актом любви».

«Мы делали этот фильм в трудные времена, большей частью находясь вдали от любимых, но каждый день на съёмках был уникальным, особенно с несравненной Селин Дион и моими чудесными коллегами Сэмом Хьюэном, Расселом Тови и Софией Барклай. Счастлива поделиться с вами нашим трудом «Снова любовь».

Сюжет картины строится вокруг горюющей молодой женщины по имени Мира (Чопра). По ошибке она начинает общаться с Робом, когда отправляет текстовые сообщения на телефонный номер покойного жениха. В одном из эпизодов фильма на экране можно будет увидеть мужа актрисы, музыканта Ника Джонаса.

На широкие экраны «Снова любовь» выйдет 10-го мая 2023-го года.

Фильмы,Видео,Рассел Тови,Сэм Хьюэн,Приянка Чопра,
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