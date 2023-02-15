«Сорвиголова» был вдохновлен культовым фильмом «Ворон»

Он его в итоге нашёл в мрачной картине «Ворон» 1994 года. Она отличалась от большинства лент по мотивам комиксов качественным саундтреком от знаменитых групп The Cure, Nine Inc Nails и других. Подкупала и мощная драматургия сюжета, и атмосфера, и харизма Брэндона Ли — сына Брюса Ли. Брэндон погиб на съёмках этого фильма.