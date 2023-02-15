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36 минут назад

«Сорвиголова» с Беном Аффлеком был вдохновлен культовым фильмом «Ворон»

Чемпионат.com

Разнесённая критиками лента «Сорвиголова» с Беном Аффлеком в главной роли была вдохновлена культовым фильмом «Ворон». В этом признался режиссёр Марк Стивен Джонсон.

«Сорвиголова» был вдохновлен культовым фильмом «Ворон»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Постановщик отметил, что он снимал картину во времена, когда не было киновселенной Marvel, но «Люди Икс» Брайана Сингера и «Человек-паук» Сэма Рэйми уже встряхнули всю супергероику в кино. Во время разработки «Сорвиголовы» с Беном Аффлеком, Колином Фарреллом и Дженнифер Гарнер режиссёру было сложно найти источник вдохновения.

Он его в итоге нашёл в мрачной картине «Ворон» 1994 года. Она отличалась от большинства лент по мотивам комиксов качественным саундтреком от знаменитых групп The Cure, Nine Inc Nails и других. Подкупала и мощная драматургия сюжета, и атмосфера, и харизма Брэндона Ли — сына Брюса Ли. Брэндон погиб на съёмках этого фильма.

«Сорвиголова» Марка Стивена Джонсона вышла в 2003 году. Картину прохладно приняли критики и зрители. И в прокате она с трудом отбила вложенные средства. Позже вышла режиссёрская версия экшена — она идёт на 30 минут дольше. Она зрителям понравилась гораздо больше.

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