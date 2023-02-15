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2 часа назад

Джеймс Ганн: киновселенная DC выйдет за рамки типичной битвы добра и зла

Чемпионат.com

Глава новой киновселенной DC Джеймс Ганн заявил, что в ленте «Супермен: Наследие» он хочет рассказать сложную и многоуровневую историю становления Кларка Кента.

Киновселенная DC выйдет за рамки типичной битвы добра и зла
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

"Мне очень нравится идея Супермена. Он идеалистичный фермер из Канзаса. Его самая большая слабость в том, что он никогда никого не убьёт. Он не желает причинять боль живой душе".

Ганн подчеркнул, что новая киновселенная DC — вне рамок типичных битв добра и зла. Джеймс в грядущей новой картине о Супермене собирается показать новую концепцию. Он обещает поразить историей, в которой герой уравновешивает свою невероятную силу и нравственность.

Недавно главы обновлённой вселенной DC Джеймс Ганн и Питер Сафран объяснили, как супергеройские фильмы, сериалы и игры будут взаимосвязаны. Они хотят, чтобы видеоигры проливали свет на события, которые разворачиваются между фильмами и сериалами.

Премьера «Супермен: Наследие» намечена на 11 июля 2025 года.

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