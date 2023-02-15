5 лучших мультфильмов «Дисней»

Премьера мультфильма «Золушка», снятого по мотивам одноименной сказки Шарля Перро, состоялась 15 февраля 1950 года. Над картиной работали более 60 человек, и всеми ими руководил сам Уолт Дисней. После выхода на большие экраны лента перевыпускалась каждые семь-восемь лет.

Фото: Кадр из мультфильма "Золушка" Кадр из мультфильма "Золушка"

Какие еще анимационные фильмы компании «Дисней» произвели фурор, читайте в материале «Рамблера».

Видео дня

«Король Лев» (1994)

У Короля-Льва Муфасы рождается наследник по имени Симба. Уже в детстве любознательный малыш становится жертвой интриг своего завистливого дяди Шрама, мечтающего о власти. Львенок познает горе утраты, предательство и изгнание, но в конце концов обретает верных друзей. Закаленный испытаниями, он в нелегкой борьбе отвоевывает свое законное место в «Круге жизни», осознав, что значит быть настоящим Королем.

«История игрушек» (1995)

В спальне Энди его игрушки начинают жить своей жизнью, как только он выходит из комнаты. В день рождения мальчика царит паника — все боятся появления новой игрушки, которая перетянет внимание на себя. И только любимчик Энди, ковбой Вуди, ни о чем не переживает. Однако, когда ребенок получает в подарок фигурку астронавта Базза Лайтера, Вуди очень быстро оказывается забыт. И тогда ковбой решает вернуть себе первое место в сердце Энди.

«В поисках Немо» (2003)

Рыба-клоун Марлин после трагической гибели жены в одиночку растит своего единственного сына Немо. Однажды любопытный малыш, чтобы доказать, что он уже взрослый, плывет в открытый океан и попадает в неприятности. Марлин отправляется на поиски сына, которые оборачиваются для него полным опасностей приключением.

«Валл-И» (2008)

Робот ВАЛЛ-И из года в год прилежно трудится на опустевшей Земле, очищая планету от гор мусора, которые оставили после себя улетевшие в космос люди. Он и не представляет, что совсем скоро произойдут невероятные события, благодаря которым он встретит друзей, поднимется к звездам и даже сумеет изменить к лучшему своих бывших хозяев, совсем позабывших родную Землю.

Кадр из мультфильма "Валл-И"

«Холодное сердце» (2013)

Когда сбывается древнее предсказание, и королевство погружается в объятия вечной зимы, трое бесстрашных героев — принцесса Анна, отважный Кристофф и его верный олень Свен — отправляются в горы, чтобы найти сестру Анны, Эльзу, которая может снять со страны заклятие. По пути их ждет множество увлекательных сюрпризов и захватывающих приключений, которые проверят их на прочность.