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17 минут назад

Самые горячие фильмы с Сальмой Хайек: видео

Мира Маркина

Сальма Хайек начала свою карьеру в 90-х и до сих пор продолжает сниматься. Сейчас актрисе 56 лет, но она не уступает звание одной из самых успешных и привлекательных женщин в Голливуде. На счету мексиканки десятки популярных проектов и номинаций.

Один из самых ярких фильмов, в котором Сальма Хайек предстала в образе сексуальной вампирши в купальнике, — "От заката до рассвета" режиссера Роберта Родригеса. Лента вышла в 1996 году. Вместе с Хайек в ней снялись Джордж Клуни и Квентин Тарантино.

Самой эффектной сценой в фильме стал танец актрисы со змеей на шее. Интересный факт — в жизни актриса ненавидит змей, а при постановке танца она не работала с хореографом.

До и после "От заката до рассвета" в карьере Сальмы Хайек было еще множество горячих образов. Каких? Смотрите в видео @film_daddy.

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