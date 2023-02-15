Самые горячие фильмы с Сальмой Хайек: видео

Сальма Хайек начала свою карьеру в 90-х и до сих пор продолжает сниматься. Сейчас актрисе 56 лет, но она не уступает звание одной из самых успешных и привлекательных женщин в Голливуде. На счету мексиканки десятки популярных проектов и номинаций.

Один из самых ярких фильмов, в котором Сальма Хайек предстала в образе сексуальной вампирши в купальнике, — "От заката до рассвета" режиссера Роберта Родригеса. Лента вышла в 1996 году. Вместе с Хайек в ней снялись Джордж Клуни и Квентин Тарантино.

Самой эффектной сценой в фильме стал танец актрисы со змеей на шее. Интересный факт — в жизни актриса ненавидит змей, а при постановке танца она не работала с хореографом.

До и после "От заката до рассвета" в карьере Сальмы Хайек было еще множество горячих образов. Каких? Смотрите в видео @film_daddy.