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46 минут назад

Про Канье Уэста снимут документальный фильм

Lenta.ru

Про американского рэпера Канье Уэста снимут документальный фильм. Об этом сообщает Deadline.

Про Канье Уэста снимут документальный фильм
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Холдинг BBC выпустит картину под названием «Нам надо поговорить о Канье» (We Need to Talk About Kanye).

Проектом займется автор журналистских расследований Мобин Ажар, ранее работавший над лентой «Битва за Бритни» и удостоенный премии BAFTA. Дата премьеры проекта пока не объявлена.

Также BBC выпустит подкаст про Уэста. Он будет состоять из восьми эпизодов.

В последние годы музыкант все чаще попадал в различные скандалы. В СМИ активно обсуждался его развод с телезвездой Ким Кардашьян, желание стать президентом США и ментальные проблемы.

В прошлом году Уэст лишился статуса миллиардера из-за прекращения сотрудничества с немецким брендом Adidas. Компания разорвала партнерские отношения с исполнителем из-за его высказываний.

В частности, рэпер опубликовал в соцсетях скриншот переписки с рэпером Пи Дидди, в котором обвинял последнего в том, что им якобы управляют евреи. Вскоре Уэста заблокировали за антисемитский пост.

Фильмы,Ким Кардашьян,
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