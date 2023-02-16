Ведьма Урсула появилась в новом тизере фильма «Русалочка»

Вышел еще один тизер фильма «Русалочка» режиссера Роба Маршалла. В этом ролике фанаты смогли мельком увидеть главную злодейку — подводную ведьму Урсулу.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Весь тизер зрителю показывают красивые и яркие моменты грядущей премьеры. Однако в конце, как будто смотря на все это, появляется главный антагонист и издает пронзительный хохот.

Сюжет картины повторяет историю одноименного мультфильма 1989 года. Ради любви к принцу Эрику русалочка Ариэль заключает сделку с коварной ведьмой Урсулой.

Первый тизер «Русалочки» был встречен бурей негодования и собрал около миллиона дизлайков уже через два дня после выхода.