Ведьма Урсула появилась в новом тизере фильма «Русалочка»

Вышел еще один тизер фильма «Русалочка» режиссера Роба Маршалла. В этом ролике фанаты смогли мельком увидеть главную злодейку — подводную ведьму Урсулу.
Весь тизер зрителю показывают красивые и яркие моменты грядущей премьеры. Однако в конце, как будто смотря на все это, появляется главный антагонист и издает пронзительный хохот.
Сюжет картины повторяет историю одноименного мультфильма 1989 года. Ради любви к принцу Эрику русалочка Ариэль заключает сделку с коварной ведьмой Урсулой.
Первый тизер «Русалочки» был встречен бурей негодования и собрал около миллиона дизлайков уже через два дня после выхода.
Премьера фильма намечена на 26 мая 2023 года.