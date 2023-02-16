Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+11° в 
USD 74.21EUR 79.57
Войти в почту
3 часа назад

Ведьма Урсула появилась в новом тизере фильма «Русалочка»

Слово и Делоиещё 2

Вышел еще один тизер фильма «Русалочка» режиссера Роба Маршалла. В этом ролике фанаты смогли мельком увидеть главную злодейку — подводную ведьму Урсулу.

Ведьма Урсула появилась в новом тизере фильма «Русалочка»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Весь тизер зрителю показывают красивые и яркие моменты грядущей премьеры. Однако в конце, как будто смотря на все это, появляется главный антагонист и издает пронзительный хохот.

Сюжет картины повторяет историю одноименного мультфильма 1989 года. Ради любви к принцу Эрику русалочка Ариэль заключает сделку с коварной ведьмой Урсулой.

Первый тизер «Русалочки» был встречен бурей негодования и собрал около миллиона дизлайков уже через два дня после выхода.

Премьера фильма намечена на 26 мая 2023 года.

Фильмы,Русалочка,Роб Маршалл,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители