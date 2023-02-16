Новая часть "Человека-муравья" стала худшим фильмом Marvel

В канун выхода на экраны кинотеатров фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания" в сети появляется все больше комментариев от профильной прессы на этот счет. В большинстве случаев они негативного характера, а в некоторых просто нейтральные. Об этом сообщает RG.RU.
Отмечается, что по мере выхода фильма, средний бал кинокомикса снизился до отметки 50. Это привело к тому, что кинокартина побила антирекорд фильма "Вечные" — рейтинг фильма 52 из 100 баллов.
В прокате новая часть фильма о приключениях супергероя появится 17 февраля.