Новая часть "Человека-муравья" стала худшим фильмом Marvel

В канун выхода на экраны кинотеатров фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания" в сети появляется все больше комментариев от профильной прессы на этот счет. В большинстве случаев они негативного характера, а в некоторых просто нейтральные. Об этом сообщает RG.RU.