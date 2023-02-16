Вышел мультфильм «Снежная Королева: Разморозка»

Ощущаете изменения в погодных условиях и замечаете заметное прибавление сугробов? Так это полнометражный мультфильм «Снежная Королева: Разморозка» напоминает, что с 16 февраля ждёт зрителей в кинотеатрах.

Тлум.Ру новинку посмотрел, оценил и готов поделиться своим мнением.

На самый важный вопрос ответим с самого начала: да, мультфильм можно спокойно смотреть даже если вы не видели ни одной из предыдущих частей. Каждого персонажа здесь раскрывают в достаточной мере, чтобы познакомиться с ним с чистого листа.

О чём?

Дочка Снежной Королевы — энергичная малышка Айла — не слушает маму и случайно становится причиной, из-за которой ломается печать, долгое время державшая мстительных духов под замком толщи льда. Теперь повсюду летают пулятели холодом, а самой Айле нужно обратиться за помощью к Герде — девочка в своё время неплохо управлялась с магией и быстро научилась держать её под контролем.

Снежная Королева на это время остаётся в Зазеркалье и надеется на лучшее. То есть на новоиспечённых нянек.

Что показали в мультфильме?

Много интересного, как и в предыдущих частях.

№ 1: Знакомых героев

Направляясь к Герде, Айле стоит ожидать увидеть с волшебницей ещё и Кая. Тот как всегда — старается привнести в обычную жизнь немного стимпанковского прогресса. Где-то рядом поджидает покорительница облаков Альфида со своей командой и Ролланом. Эти имена вам ни о чём не говорят? Всё ещё не беда.

Герои предыдущий частей вновь собираются вместе. Если вы смотрите мультфильм впервые и вам кажется, что между Гердой и Ролланом что-то есть, как и между Альфидой с Каем, то всё верно. Но герои пока предпочитают не разговаривать о романтических чувствах. Причина банальна — некогда, требуется помочь сперва Айле, потом и Снежной Королеве. Такую команду нянек никто ещё не видел.

№ 2: Сложности с использованием способностей

Пока Снежная Королева козыряет своим идеальным умением использовать магию, у Айлы всё не так просто. Есть в отношениях матери и дочери явная недосказанность. Главное условие для возможности покинуть Зазеркалье и увидеть остальной мир — научиться пользоваться силой.

При этом сама Королева не старается научить дочку концентрации и безмятежности, которые необходимы в сложных ситуациях.

Отставить переживания — при встрече с Гердой у Айлы появляется стопроцентный шанс выучиться самым сложным манёврам. Девочка обязательно возьмёт себя в руки и бесстрашно даст отпор злобным духам.

№ 3: Веру в победу

Поговаривают, что вера в успех — это половина от проделанной работы. То есть, заранее настраиваясь на результат, вы таким образом можете изменить собственную судьбу и повернуть дорогу событий в нужную сторону.

Уж в компании бывалых приключенцев других вариантов не остаётся. Айла проникается бесстрашием Кая и экспертностью Герды, тем самым становятся лучшей версией себя. Так что неминуемое воссоединение с матерью для юной ледяной волшебницы становится желанным, ведь такой путь пройдён, осталось чуть-чуть до победы. Её герои обязательно одержат, а как именно — смотрите сами.

№ 4: Подтверждение принципа: вместе проще

Больше — не просто веселее, но и проще. Чем насыщеннее разными людьми компания, тем легче её участникам справляться с неприятностями. Уж кто, а Кай и Герда знают о подобном принципе и его работе не понаслышке. Айла же не привыкла ни на кого кроме себя полагаться, чем очень походит на маму.

Расстаться с устаревшими предубеждениями им предстоит вместе, остальные герои обязательно помогут ледяными волшебницам. Это обычная математика, чьи законы порой проще простого применять в реальной жизни. Когда один человек взваливает на себя тяжеленную миссию, он долго не протянет. А вот компания героев справится с этим без видимого труда и тем более ущерба.

№ 5: Самостоятельность и её плюсы

Именно самостоятельности от Айлы ждала Снежная Королева. Уметь справляться с эмоциями, перестать слепо поддаваться им, просчитывать свои действия наперёд — так живёт почти каждый взрослый человек. Конечно, для Айлы пора детства пока в разгаре, но с её способностями чем скорее у девочки получится обуздать себя же, тем проще будет взрослеть. Впереди же подростковый период, и там ой как сложно.

Примером для неё становится Герда — уже прошедшая множество испытаний, в том числе и против Снежной Королевы. Девушка точно знает, как подобрать подход к волшебнице, нуждающейся в помощи, и не тратит времени на раздумья. Раз все в опасности, то всё остальное подождёт, нужно действовать.

Итог:

«Снежная Королева: Разморозка» показывает, как через одну ошибку научиться ответственности и самостоятельности, не бояться при этом обращаться за помощью на первых парах и обязательно верить в победу.