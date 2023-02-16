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1 час назад

Кино для начинающих: 5 фильмов для знакомства с Альфонсо Куароном

Мира Маркина

Мексиканский режиссер Альфонсо Куарон дважды удостоился премии «Оскар», а также стал обладателем наград Венецианского кинофестиваля и премии «Золотой глобус». Какие фильмы стоит посмотреть, чтобы познакомиться с его творчеством, читайте в материале «Рамблера».

Кино для начинающих: 5 фильмов для знакомства с Альфонсо Куароном
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Маленькая принцесса» (1995)

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Сара живет как принцесса в экзотической Индии со своим любящим отцом, но его призывают на военную службу, а девочку отправляют в интернат. Для директрисы жизнерадостная Сара — это возмутительница спокойствия. Но малышку поддерживает мысль о том, что для своего отца она всегда останется любимой маленькой принцессой. Мужество, доброта и воображение позволяют ей преодолеть все невзгоды и помочь тем, кто живет рядом с ней...

Кадр из фильма "Маленькая принцесса"

«Гарри Поттер и Узник Азкабана» (2004)

В третьей части истории о юном волшебнике Гарри Поттер, Рон и Гермиона возвращаются уже на третий курс школы чародейства и волшебства Хогвартс. На этот раз они должны раскрыть тайну узника, сбежавшего из зловещей тюрьмы Азкабан, чье пребывание на воле создает для Мальчика, который выжил, смертельную опасность...

«Дитя человеческое» (2006)

2027 год. Мир погряз в анархии, причиной которой стало массовое бесплодие. Над человечеством нависла угроза полного вымирания. Лишенный иллюзий бюрократ превращается в чемпиона гонки на выживание в Лондоне, раздираемом клановыми войнами противоборствующих группировок. Именно он встает на защиту «последней надежды человечества» — беременной женщины, которую надо доставить в безопасное место под присмотр врачей…

Кадр из фильма "Дитя человеческое"

«Гравитация» (2013)

Доктор Райан Стоун, блестящий специалист в области медицинского инжиниринга, отправляется в свою первую космическую миссию под командованием ветерана астронавтики Мэтта Ковальски, для которого этот полет, последний перед отставкой. Но во время, казалось бы, рутинной работы за бортом случается катастрофа. Шаттл уничтожен, а Стоун и Ковальски остаются совершенно одни, и все, что они могут, — это двигаться по орбите без всякой связи с Землей и какой-либо надежды на спасение.

Кадр из фильма "Гравитация"

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«Рома» (2018)

События происходят в 1970-х годах в одном из районов Мехико, переживающих период экономической и политической нестабильности. Клео – молодая домработница в зажиточной семье. Она отлично справляется со своими обязанностями, которые, кажется, никогда не заканчиваются. Однако жизнь девушки меняется, когда она узнает о своей беременности, которая заставляет ее беспокоиться о собственном будущем.

Кадр из фильма "Рома"
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