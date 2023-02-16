Кино для начинающих: 5 фильмов для знакомства с Альфонсо Куароном

Мексиканский режиссер Альфонсо Куарон дважды удостоился премии «Оскар», а также стал обладателем наград Венецианского кинофестиваля и премии «Золотой глобус». Какие фильмы стоит посмотреть, чтобы познакомиться с его творчеством, читайте в материале «Рамблера».
Сара живет как принцесса в экзотической Индии со своим любящим отцом, но его призывают на военную службу, а девочку отправляют в интернат. Для директрисы жизнерадостная Сара — это возмутительница спокойствия. Но малышку поддерживает мысль о том, что для своего отца она всегда останется любимой маленькой принцессой. Мужество, доброта и воображение позволяют ей преодолеть все невзгоды и помочь тем, кто живет рядом с ней...
В третьей части истории о юном волшебнике Гарри Поттер, Рон и Гермиона возвращаются уже на третий курс школы чародейства и волшебства Хогвартс. На этот раз они должны раскрыть тайну узника, сбежавшего из зловещей тюрьмы Азкабан, чье пребывание на воле создает для Мальчика, который выжил, смертельную опасность...
2027 год. Мир погряз в анархии, причиной которой стало массовое бесплодие. Над человечеством нависла угроза полного вымирания. Лишенный иллюзий бюрократ превращается в чемпиона гонки на выживание в Лондоне, раздираемом клановыми войнами противоборствующих группировок. Именно он встает на защиту «последней надежды человечества» — беременной женщины, которую надо доставить в безопасное место под присмотр врачей…
Доктор Райан Стоун, блестящий специалист в области медицинского инжиниринга, отправляется в свою первую космическую миссию под командованием ветерана астронавтики Мэтта Ковальски, для которого этот полет, последний перед отставкой. Но во время, казалось бы, рутинной работы за бортом случается катастрофа. Шаттл уничтожен, а Стоун и Ковальски остаются совершенно одни, и все, что они могут, — это двигаться по орбите без всякой связи с Землей и какой-либо надежды на спасение.
События происходят в 1970-х годах в одном из районов Мехико, переживающих период экономической и политической нестабильности. Клео – молодая домработница в зажиточной семье. Она отлично справляется со своими обязанностями, которые, кажется, никогда не заканчиваются. Однако жизнь девушки меняется, когда она узнает о своей беременности, которая заставляет ее беспокоиться о собственном будущем.