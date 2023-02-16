Фантастическая четверка окажет колоссальное влияние на Marvel

Единственный проект, который я жду больше остальных — «Фантастическая четвёрка». Мы вроде как говорили о мутантах и обо всём этом в рамках Marvel, но Фантастическая четверка — это основа для всего, что появилось в комиксах после неё. Были разные адаптации, но не в киновселенной. Мы очень этого ждём.