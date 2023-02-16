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1 час назад

Фантастическая четвёрка окажет колоссальное влияние на киновселенную Marvel

Чемпионат.com

Впереди у Marvel Studios пятая и шестая фазы киновселенной. Различных фильмов и сериалов у компании выйдет множество, но вот один из проектов глава Marvel Studios Кевин Файги ждёт больше остальных.

Фантастическая четверка окажет колоссальное влияние на Marvel
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Речь о фильме про Фантастическую четвёрку — фильм о команде выйдет в 2025 году, однако Файги ждёт его больше остальных проектов. Лента должна оказать колоссальное влияние на всю киновселенную.

Единственный проект, который я жду больше остальных — «Фантастическая четвёрка». Мы вроде как говорили о мутантах и обо всём этом в рамках Marvel, но Фантастическая четверка — это основа для всего, что появилось в комиксах после неё. Были разные адаптации, но не в киновселенной. Мы очень этого ждём.

Снимать «Фантастическую четвёрку» будет режиссёр «ВандаВижен» Мэтт Шекман. Детали сюжета ленты и актёрский состав держатся в секрете.

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