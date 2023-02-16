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56 минут назад

8 марта в кинотеатрах выйдет фильм "Святой архипелаг"

Ревизор.ru

8 марта в российский прокат выйдет документальный фильм Сергея Дебижева "Святой архипелаг", в котором рассказывается о жизни Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря.

8 марта в кинотеатрах выйдет фильм "Святой архипелаг"
Фото: Ревизор - культураРевизор - культура

На сайте РПЦ указано, что с 8 марта документальный фильм "Святой архипелаг" о жизни Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря будет показан на больших экранах более чем в ста городах России.

Сюжет фильма разворачивается вокруг Соловецкой обители. В данной киноленте поднимаются не только вопросы о духовной жизни человека и о религиозной традиции в современном мире, но также и о влиянии веры в Бога на жизнь людей. Также в фильме присутствуют фрагменты беседы с монахами. Отдельная тема ленты – это трагическая лагерная история Соловков.

Фильмы,Сергей Дебижев,РПЦ,
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