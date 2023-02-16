Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+14° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
52 минуты назад

Новый фильм с Фанни Ардан "Горизонт в огне" покажут в России

Российская Газета

В марте в российских кинотеатрах выйдет французская историческая драма "Горизонт в огне". Одну из ролей в ленте играет легендарная актриса Фанни Ардан.

Кинокомпания Arna Media уже представила дублированный трейлер (18+), но дату премьеры пока не назвала.

Это экранизация нового романа Пьера Леметра, продолжения "До свидания там, наверху".

Завязка следующая: при странных обстоятельствах умирает богатый банкир. В наследство вступает его дочь, однако ее лишают состояния через цепь афер. Барышня оказывается без гроша и начинает мстить. В помощь ей приходит частный детектив.

Роль обманутой дамы играет Леа Дрюкер. 73-летняя Ардан играет представительницу французской элиты.

В других ролях: Бенуа Пульворд, Алис Изаас, Кловис Корнийяк, Оливье Гурме.

Фильмы,Видео,До свидания там, наверху,Леа Дрюкер,Кловис Корнийяк,Бенуа Пульворд,Фанни Ардан,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий