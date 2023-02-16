Новый фильм с Фанни Ардан "Горизонт в огне" покажут в России

В марте в российских кинотеатрах выйдет французская историческая драма "Горизонт в огне". Одну из ролей в ленте играет легендарная актриса Фанни Ардан.
Кинокомпания Arna Media уже представила дублированный трейлер (18+), но дату премьеры пока не назвала.
Это экранизация нового романа Пьера Леметра, продолжения "До свидания там, наверху".
Завязка следующая: при странных обстоятельствах умирает богатый банкир. В наследство вступает его дочь, однако ее лишают состояния через цепь афер. Барышня оказывается без гроша и начинает мстить. В помощь ей приходит частный детектив.
Роль обманутой дамы играет Леа Дрюкер. 73-летняя Ардан играет представительницу французской элиты.
В других ролях: Бенуа Пульворд, Алис Изаас, Кловис Корнийяк, Оливье Гурме.