Новый фильм с Фанни Ардан "Горизонт в огне" покажут в России

В марте в российских кинотеатрах выйдет французская историческая драма "Горизонт в огне". Одну из ролей в ленте играет легендарная актриса Фанни Ардан.

Кинокомпания Arna Media уже представила дублированный трейлер (18+), но дату премьеры пока не назвала.

Это экранизация нового романа Пьера Леметра, продолжения "До свидания там, наверху".

Завязка следующая: при странных обстоятельствах умирает богатый банкир. В наследство вступает его дочь, однако ее лишают состояния через цепь афер. Барышня оказывается без гроша и начинает мстить. В помощь ей приходит частный детектив.

Роль обманутой дамы играет Леа Дрюкер. 73-летняя Ардан играет представительницу французской элиты.