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32 минуты назад

Русское кино захотели в Азии

Deita.ru

Представители нескольких азиатских и постсоветских стран заявили об интересе к русскому кино, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету". Такое заявление дипломаты озвучили на встрече посвященной международным фестивальным марафонам, которая прошла в Доме приемов МИД России.

Русское кино захотели в Азии
Фото: Deita.ruDeita.ru

На встрече планировали обсудить проведение международных марафонов. Некоторые из них уже проводятся, к примеру, в прошлые годы фестивали организовывали от Перми до Лиссабона или от Петропавловска-Камчатского до Стамбула.

По словам китайского посла Чжан Ханьхуэй, страны готовы к обмену фильмами, чтобы в Поднебесной было больше российского кино. Поддерживают они идею гастролей российских театров или организацию выставок, одна из таких в скором времени откроется в Москве при поддержке Минкультуры.

Проявляют интерес к российскому кино в Иране, ОАЭ, Узбекистан и другие страны Средней Азии, считает замглавы Минкультуры Надежда Преподобная. После встречи такой же интерес к российскому кино проявили представители Филиппин. Кроме этого, интерес проявляют к российскому образованию и другим гуманитарным сферам.

Фильмы,МИД России,
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