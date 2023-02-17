Русское кино захотели в Азии

Представители нескольких азиатских и постсоветских стран заявили об интересе к русскому кино, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету". Такое заявление дипломаты озвучили на встрече посвященной международным фестивальным марафонам, которая прошла в Доме приемов МИД России.

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На встрече планировали обсудить проведение международных марафонов. Некоторые из них уже проводятся, к примеру, в прошлые годы фестивали организовывали от Перми до Лиссабона или от Петропавловска-Камчатского до Стамбула.

По словам китайского посла Чжан Ханьхуэй, страны готовы к обмену фильмами, чтобы в Поднебесной было больше российского кино. Поддерживают они идею гастролей российских театров или организацию выставок, одна из таких в скором времени откроется в Москве при поддержке Минкультуры.