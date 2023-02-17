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45 минут назад

Кино для начинающих: 5 фильмов для знакомства с Жан-Марком Валле

Мира Маркина

Канадский режиссер и сценарист Жан-Марк Валле, известный многим по сериалам «Большая маленькая ложь» и «Острые предметы», внезапно скончался 25 декабря 2021 года от сердечного приступа. Ему было 58 лет. Для поклонников его смерть была настоящим ударом, ведь многие из них с нетерпением ждали его новых работ. В память о режиссере «Рамблер» собрал лучшие фильмы Валле, которые стоит посмотреть, чтобы познакомиться с его творчеством.

Кино для начинающих: 5 фильмов для знакомства с Жан-Марком Валле
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Молодая Виктория» (2009)

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Отец Виктории, герцог Кентский, умер, когда дочери не было и года. В 11 лет она осознала, что ей предначертано стать королевой Британской империи. Еще совсем юная, она сумела добиться уважения и любви своего народа. Виктория пробыла на троне около 63 лет — больше, чем любой другой британский монарх. Но для нее самые счастливые годы — те, что она любила и была любима.

Кадр из фильма "Молодая Виктория"

«Кафе де Флор» (2011)

Две жизненные истории, два времени и две любви тесно переплетены в этой картине. Первая — о матери-одиночке Жаклин и ее сыне с синдромом Дауна, произошедшая в Париже 1969 года. Вторая — об успешном ди-джее в современном Монреале, который обретает новую любовь, обрекая на страдания старую...

Кадр из фильма "Кафе де Флор"

«Далласский клуб покупателей» (2013)

Драма по реальным событиям с выдающейся игрой Мэттью МакКонахи, которая рассказывает о техасском электрике, у которого в 1985 году обнаружили СПИД. Врачи отвели ему всего 30 дней, но он не пожелал смириться со смертным приговором и сумел продлить свою жизнь, принимая нетрадиционные лекарства, а затем наладил подпольный бизнес по продаже их другим больным.

«Дикая» (2014)

Натуралистичная драма с Риз Уизерспун по автобиографии Шерил Стрэйд. Потеряв надежду на счастье из-за развалившегося брака и смерти матери, главная героиня отправляется в пешее странствие по наиболее высоким участкам хребта Сьерра-Невада и Каскадных гор. Испытания, выпавшие на ее долю в этом опасном одиночном путешествии, исцелят ее от душевных страданий, но процесс будет отнюдь не безболезненным.

Кадр из фильма «Дикая»

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«Разрушение» (2015)

Трогательная драмеди с Джейком Джилленхолом рассказывает о мужчине, который, очнувшись после автокатастрофы, узнает, что его жена так и не пришла в себя. Дэвис полностью замыкается в себе, не в силах преодолеть эмоциональную пропасть между своим горем и реальностью. Чтобы хоть кому-то излить душу, он начинает писать письма-жалобы в торговую компанию, автомат которой не выдал ему пачку орешков. В тот момент вдовец даже не подозревал, что его послания попадут в руки Карен – несчастной женщине, застрявшей в этой компании на низкооплачиваемой должности.

Кадр из фильма "Разрушение"
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