Кино для начинающих: 5 фильмов для знакомства с Жан-Марком Валле

Канадский режиссер и сценарист Жан-Марк Валле, известный многим по сериалам «Большая маленькая ложь» и «Острые предметы», внезапно скончался 25 декабря 2021 года от сердечного приступа. Ему было 58 лет. Для поклонников его смерть была настоящим ударом, ведь многие из них с нетерпением ждали его новых работ. В память о режиссере «Рамблер» собрал лучшие фильмы Валле, которые стоит посмотреть, чтобы познакомиться с его творчеством.

«Молодая Виктория» (2009)

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Отец Виктории, герцог Кентский, умер, когда дочери не было и года. В 11 лет она осознала, что ей предначертано стать королевой Британской империи. Еще совсем юная, она сумела добиться уважения и любви своего народа. Виктория пробыла на троне около 63 лет — больше, чем любой другой британский монарх. Но для нее самые счастливые годы — те, что она любила и была любима.

«Кафе де Флор» (2011)

Две жизненные истории, два времени и две любви тесно переплетены в этой картине. Первая — о матери-одиночке Жаклин и ее сыне с синдромом Дауна, произошедшая в Париже 1969 года. Вторая — об успешном ди-джее в современном Монреале, который обретает новую любовь, обрекая на страдания старую...

«Далласский клуб покупателей» (2013)

Драма по реальным событиям с выдающейся игрой Мэттью МакКонахи, которая рассказывает о техасском электрике, у которого в 1985 году обнаружили СПИД. Врачи отвели ему всего 30 дней, но он не пожелал смириться со смертным приговором и сумел продлить свою жизнь, принимая нетрадиционные лекарства, а затем наладил подпольный бизнес по продаже их другим больным.

«Дикая» (2014)

Натуралистичная драма с Риз Уизерспун по автобиографии Шерил Стрэйд. Потеряв надежду на счастье из-за развалившегося брака и смерти матери, главная героиня отправляется в пешее странствие по наиболее высоким участкам хребта Сьерра-Невада и Каскадных гор. Испытания, выпавшие на ее долю в этом опасном одиночном путешествии, исцелят ее от душевных страданий, но процесс будет отнюдь не безболезненным.

«Разрушение» (2015)