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Финальный трейлер четвертого «Джона Уика» появился в сети

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Боевик Чада Стахелски «Джон Уик 4» фанаты франшизы ждут с нетерпением. А пока киностудия Lionsgate Movies опубликовала финальный трейлер фильма на платформе YouTube.

Напомним, сюжет вновь будет сосредоточен на истории наемного убийцы по кличке Баба-яга (Джона Уика). Джон пытается вернуться к мирной жизни. Но встреча с человеком из прошлого внесет коррективы в планы главного героя.

Киану Ривз шокировал сотрудников провинциального бара

Роль Джона Уика вновь исполнил Киану Ривз. Также в новом фильме зрители увидят Билла Скарсгарда, Лоуренс Фишборн, Донни Йена, Рину Саваяма, Хироюки Санада.

Ранее мы писали, как смотреть фильмы Жана-Марка Валле.

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