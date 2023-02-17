Финальный трейлер четвертого «Джона Уика» появился в сети

Боевик Чада Стахелски «Джон Уик 4» фанаты франшизы ждут с нетерпением. А пока киностудия Lionsgate Movies опубликовала финальный трейлер фильма на платформе YouTube.

Напомним, сюжет вновь будет сосредоточен на истории наемного убийцы по кличке Баба-яга (Джона Уика). Джон пытается вернуться к мирной жизни. Но встреча с человеком из прошлого внесет коррективы в планы главного героя.