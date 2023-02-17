Warner Bros. опровергла слухи о работе над фильмом "Гарри Поттер и проклятое дитя"

Представитель Warner Bros. отреагировал на новости о том, что киностудия снимает фильм «Гарри Поттер и проклятое дитя». Его слова цитирует Daily Mirror.

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Накануне таблоид The Sun сообщил, что Warner Bros. приступила к разработке нового проекта франшизы «Гарри Поттер». Сообщалось, что после успеха постановки пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя» в Лондоне студия разрабатывает одноименный фильм.

«Эти сообщения не соответствуют действительности», — заявил источник из Warner Bros.