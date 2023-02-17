Вышел трейлер «Форсажа 10» с русской озвучкой

Несколько дней назад Universal Pictures выложила первый трейлер десятой части «Форсажа». Так как кинокомпания приостановила деятельность в России, официальный трейлер с дубляжом на русском языке так и не вышел, но ситуацию исправила студия Red Head Sound, которая работает с профессионалами.