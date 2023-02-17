5 самых нежных дорам о настоящей любви

Романтический вечер – это не только ужин, цветы и подарки, но еще и правильное настроение. Попробуйте провести такой вечер в приятной компании южнокорейских романтических сериалов!

Фото: Antenna Daily Antenna Daily

«Что случилось с секретарем Ким?»

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Романтическая комедия

Южная Корея, 2018 год В главных ролях: Ли Тэ Хван, Пак Со Джун, Пак Мин Ён Рейтинг «Кинопоиска» — 8.1

Построившая великолепную карьеру девушка-секретарь увольняется без видимых причин после 9 лет работы у президента компании. Самовлюбленный босс считает, что только одним своим видом он украшает жизнь сотрудников, и работать у него – сплошное удовольствие. Поэтому заявление секретаря сбивает его с толку, и он начинает придумывать разные способы заставить ее передумать. Этот простой на первый взгляд сюжет романтической дорамы раскрывается с совершенно неожиданной стороны. Проблема увольнения оказывается глубже и драматичнее, чем может показаться в первых сериях. Между свойственными комедийному жанру шуточками и забавными сценками, рассказывающими о жизни офиса, вдруг поднимаются важные вопросы карьеры в жизни женщины, ее свободы, возможности выбора и места с жизни семьи. Но и это не все: объемные флешбэки погружают зрителя в трагическое прошлое героев, правду о котором знают лишь несколько человек. И все же любителям романтических комедий переживать не стоит. Будет все: и первый почти поцелуй, и внезапное предложение встречаться и весьма сумбурное предложение руки и сердца. Также будут решительные отказы, смущенные взгляды и… большая любовь!

«Отель «Дель Луна»

Мелодрама, фэнтези, романтика

Южная Корея, 2019 год В главный ролях: Ё Джин Гу, АйЮ Рейтинг «Кинопоиска» — 8.2.

Это одна из самых проникновенных дорам о сострадании, разбитых сердцах, потерянных душах и, конечно, любви. Главный герой Ку Чхан Сон (Ё Джин Гу – полицейский в «Монстре») вынужден работать в необычном отеле, в котором все постояльцы – призраки. Это временное место для тех, кто готовится уйти из мира живых в вечный мир. Хозяйка отеля Чан Ман Воль (знаменитая певица и актриса АйЮ согласилась на участие в проекте из-за желания сняться в яркой атмосферной дораме) уже тысячу лет не может покинуть этот свет и различными способами пытается искупить свой страшный грех. Актеры очень проникновенно раскрыли на экране трагические судьбы героев, ярко сыграли их сложные отношения и болезненную трансформацию. Нежная романтическая история, развивающаяся под таинственным светом полной луны, безоговорочно влюбила в себя зрителей во всем мире. Впечатляющий бюджет сериала, первоклассные спецэффекты и великолепная музыка, позволили раскрыть все замыслы режиссера. Будьте готовы познакомиться с трогательными, глубоко драматическими и лирическими историями постояльцев отеля. Заранее запаситесь носовыми платочками.

«Я не робот»

Комедийная мелодрама, фэнтези

Южная Корея, 2018 год Рейтинг «Кинопоиска» — 8.2.

Фантастический ромком о силе настоящей любви. Главный герой Ким Мин Гю (Ю Сын Хо) страдает аллергией на физический контакт с людьми. Новейший робот – невероятное достижение современной инженерии – спасает героя от полного одиночества. Вот только герой не знает, что робот сломался, а из лаборатории к нему приехала обычная девушка Чо Чиа (Чхе Су Бин), на прикосновения которой аллергия не проявляется. Так начинается их история любви, полная нелепых курьезов и романтических моментов. Но внимательный зритель обязательно увидит и другие темы, обнажающие глубокий драматизм в жизни главного героя: одиночество, страх и полное разочарование в самых близких людей. «Робот» поможет герою вновь поверить в любовь и дружбу. Возможно, дорама покажется вам излишне лиричной, но уж очень она получилась нежная, волшебная и уютная, поэтому смотреть одно удовольствие! А великолепные осты достойны войти в любимый плейлист.

«Клетки Ю-ми»

Комедийная мелодрама, фэнтези

Южная Корея, 2022 год Рейтинг «Кинопоиска» — 8.0.

Если вам нравится шутка про тараканов в голове, которые очень некстати управляют вашей жизнью, то эта дорама для вас! Ким Юми (Ким Го Ын) – обычная девушка, у которой никак не клеится личная жизнь, работа не приносит радости, да и отношения с друзьями тоже не складываются. В ее голове живут маленькие мультяшные герои в голубеньких костюмчиках. У них своя полноценная жизнь – они ходят в магазины, ссорятся, путешествуют. Именно они отвечают за эмоции героини и влияют на ее поступки и настроение. После неудачных романтических отношений Ким Юми, клетка любви оказывается отключенной. Тогда остальные решают объединиться, чтобы помочь хозяйке вновь стать счастливой. Остроумная задумка сценариста отозвалась в сердцах зрительниц, которые узнали себя, от души посмеялись над забавными ситуациями и погрустили над драматическим моментами жизни героини. История оказалась настолько успешной, что сериал сразу же продлили на второй сезон.

«Подозрительный партнер»

Комедия, мелодрама, триллер

Южная Корея, 2017 годВ главных ролях: Чжи Чан Ук, Нам Джи ХёнРейтинг «Кинопоиска» — 7.8

Как будет развиваться история, если в первой же серии девушка, которой изменил молодой человек, перебрала с алкоголем и провела ночь в доме неизвестного мужчины, а в третьей серии ее уже обвиняют в убийстве бывшего возлюбленного? Будьте уверены, история будет развиваться красиво, напряженного, очень драматично, с легким флиртом, плавно перешедшим в любовь.

Обвиненная в хладнокровном убийстве главная героиня (Нам Чжи Хён – любимая многими «Королева Сондок») сама будет пытаться найти преступника, но без крепкого плеча умопомрачительного красавца ей, конечно, не обойтись.

Великолепный Чжи Чан Ук («Хилер», «К2») в который раз покорит зрительниц своей безукоризненной игрой. Серьезный и рассудительный борец за правду сыграет ключевую роль в жизни героини и пойдет против главного прокурора, чтобы докопаться до правды. Его душевные терзания из-за ранней смерти отца объяснят нам мотивы многих его поступков.

Поклонникам детективов безусловно понравится криминальная сюжетная линия, а любители романтических историй будут вознаграждены многочисленными кадрами чувственных мимолетных прикосновений, нежных взглядов и глубоких искренних переживаний.