Съемки фильма по книге "Город Брежнев" пройдут в Набережных Челнах

Съемки восьми серий фильма "Город Брежнев", основанного на одноименном произведении Шамиля Идиатуллина, пройдут в Набережных Челнах. Об этом корреспонденту "Реального времени" рассказал автор идеи и сценарист проекта Алексей Рыбин.
— Есть предположения по актерскому составу, по месту съемки, но озвучить пока не могу, пока не утверждено. Безусловно, съемки пройдут в Набережных Челнах. А как иначе-то? — отметил он.
По словам Рыбина, в фильме планируется отразить все то, что связано с Татарстаном в книге.
— Я надеюсь на татарстанских актеров. Мы снимали сериал "Красный Яр" в Красноярске, и там играли красноярские актеры, которые нас всех потрясли. Здесь, тем более, фактура Набережных Челнов. Хочется посмотреть актеров местных театров, — добавил сценарист.