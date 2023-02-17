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2 часа назад

Съемки фильма по книге Идиатуллина "Город Брежнев" пройдут в Набережных Челнах

Реальное время

Съемки восьми серий фильма "Город Брежнев", основанного на одноименном произведении Шамиля Идиатуллина, пройдут в Набережных Челнах. Об этом корреспонденту "Реального времени" рассказал автор идеи и сценарист проекта Алексей Рыбин.

Съемки фильма по книге "Город Брежнев" пройдут в Набережных Челнах
Фото: Реальное времяРеальное время

— Есть предположения по актерскому составу, по месту съемки, но озвучить пока не могу, пока не утверждено. Безусловно, съемки пройдут в Набережных Челнах. А как иначе-то? — отметил он.

По словам Рыбина, в фильме планируется отразить все то, что связано с Татарстаном в книге.

— Я надеюсь на татарстанских актеров. Мы снимали сериал "Красный Яр" в Красноярске, и там играли красноярские актеры, которые нас всех потрясли. Здесь, тем более, фактура Набережных Челнов. Хочется посмотреть актеров местных театров, — добавил сценарист.

Фильмы,Шамиль Идиатуллин,Алексей Рыбин,
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