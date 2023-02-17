Дженна Ортега скоро поделится новыми деталями «Крика 6»

Звезда сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега 11 марта выступит в роли приглашённой ведущей очередного выпуска передачи Saturday Night Live. Юная актриса расскажет о хорроре «Крик 6», в котором она сыграла одну из главных ролей. Дженна также «поддержит» сериал «Уэнсдей», — перед началом нового сезона премии «Эмми».

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Напомним, в каждом выпуске Saturday Night Live есть эпизоды с популярными персонами, которых назначают приглашёнными ведущими. Например, актёр Вуди Харрельсон 25 февраля выступит в программе как ведущий в пятый раз.

Хоррор «Крик 6» может дебютировать в американском прокате с выручкой в $ 37 млн. Так утверждают аналитики, которые формируют статистику на основе предзаказов билетов и других факторов. Подобного успеха ранее смогла достичь только третья часть франшизы — в 2000 году она на старте собрала в США $ 34,7 млн.