Берлинале 2023: история Берлинского кинофестиваля

Берлинский кинофестиваль, или как его еще называют Берлинале — это одно из самых важных культурных событий Германии. И не просто так — Берлинале, наряду с Каннским и Венецианским фестивалями, является одним из крупнейших в мире. Его главный ориентир — авторское и интеллектуальное кино. Интересно, как же зарождалась его история?

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Сергей Штепс специально для POPCAKE подготовил рассказ о Берлинском кинофестивале. Основан этот кинофестиваль был США, Великобританией и Францией через несколько лет после Второй мировой войны — в 1951 году.

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Вручали награды в номинациях «Лучший мюзикл», «Лучшая драма», «Лучший приключенческий фильм» и «Лучшая комедия», а решало судьбу статуэток немецкое жюри. Однако уже со следующего года это право предоставили зрителям — проводились опросы и голосования. А с 1956 года фестиваль стал интернациональным и решать, кто достоин наград, а кто нет, стало международное жюри. Тогда же главным призом «Берлинале» стал знаменитый «Золотой медведь» — его дают проекту, который победил в номинации “Лучший фильм”.

Есть медведь чуть скромнее — “Серебряный медведь” — и его вручают победителям в категориях “лучший режиссер”, “лучшая актриса”, “лучший актер”, “лучшая музыка”, “за выдающиеся достижения в области искусства” и “Гран-при международного жюри конкурса”. Как и на любой премии, у Берлинале есть основная конкурсная программа, но существуют также и ответвления — секции “Международный форум молодого кино”, “Панорама”, фестиваль фильмов для детей и европейский кинорынок.

Обычно в рамках этого фестиваля показывается и оценивается около 350 фильмов. для организаторов крайне важно, чтобы география Берлинале была максимально обширной, именно поэтому делается все для того, чтобы на фестивале были представлены фильмы из разных стран мира. Россия, кстати, впервые попала на Берлинале в 1975 году — в конкурсе участвовала картина российского режиссера Сергея Соловьева «Сто дней после детства» — она получила «Серебряного медведя» за лучшую режиссерскую работу.