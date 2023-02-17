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1 час назад

На сиквел хоррора «Винни-Пух: Кровь и мёд» выделили в пять раз больше денег

Чемпионат.com

Режиссёр и сценарист хоррора «Винни-Пух: Кровь и мёд» Рис Фрейк-Уотерфилд зявил, что на анонсированный ранее сиквел выделили огромные деньги. Он не стал уточнять сумму, но отметил, что она в пять раз превышает затраты на первую ленту.

На сиквел хоррора «Винни-Пух: Кровь и мёд» выделили в пять раз больше денег
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Фрейк-Уотерфилд также собирается потратить на производство второй части больше времени, чтобы в итоге выдать более качественный и пугающий ужастик.

"Когда у вас больше денег на фильм, вы получаете больше времени, вы можете сделать более крутые сцены, вы действительно можете потратить больше времени на доработку всех составляющих. Так что я очень взволнован".

Хоррор «Винни-Пух: Кровь и мёд» стартовал в российском прокате с 16 февраля. Ленту про месть Винни и его друга Пятака можно посмотреть в большинстве городов РФ.

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