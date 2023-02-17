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1 час назад

В Минкульте рассказали, что будет с "Кинотавром"

Катя Кобышева

Как сообщили в Минкульте, заявка на проведение «Кинотавра» в ведомство не поступала. Об этом пишет ТАСС.

В Минкульте рассказали, что будет с "Кинотавром"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Информационное агентство направило в Министерство культуры запрос с просьбой дать комментарий по публикации, вшедшей в издании «Бюллетень кинопрокатчика». Как утверждалось в публикации, министерство не будет возрождать и финансировать фестиваль. В Минкульте на запрос ответили.

«Решение о проведении фестиваля "Кинотавр" и его дальнейшей судьбе принимается продюсерами и организаторами фестиваля. Заявка на проведение фестиваля "Кинотавр" в 2023 году в Минкультуры России не поступала», — сообщили в ведомстве.

Также в ответе Министерства культуры было указано, что в России продолжают создаваться новые форматы и направления. Всего было получено 142 заявки на проведение различных мероприятий, из которых было одобрено 66 заявок на фестивали и были определены 22 приоритетных направления государственной политики в области кинофестивального движения на 2023 год.

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