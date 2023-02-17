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29 минут назад

Комедию «Папы против мам» показали в московском киноцентре «Октябрь»

Слово и Дело

Премьера семейной комедии «Папы против мам» состоялась в московском киноцентре «Октябрь». Режиссером киноленты выступил Максим Малинин, для которого картина стала дебютной.

Комедию «Папы против мам» показали в «Октябре»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Дата выхода в прокат назначена на 23 февраля. Гостями премьерного показа стали группа «Фабрика», певица Ирина Ортман, блогер Виктория Демидова, Виталина Цымбалюк-Романовская с музыкантом Дмитрием Нестеровым и другие представители российского шоу-бизнеса, передает «Центральная служба новостей».

В фильме рассказывается об истории двух семей, которые живут по соседству. В один неожиданный момент мамы и папы решают объявить друг другу байкот. Однако их дети решают исправить ситуацию. Чтобы примирить родителей, они приглашает в гости дедушку — генерала танковых войск.

Фильмы,Ирина Ортман,Максим Малинин,Дмитрий Нестеров,
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