Комедию «Папы против мам» показали в «Октябре»

Премьера семейной комедии «Папы против мам» состоялась в московском киноцентре «Октябрь». Режиссером киноленты выступил Максим Малинин , для которого картина стала дебютной.

Дата выхода в прокат назначена на 23 февраля. Гостями премьерного показа стали группа «Фабрика», певица Ирина Ортман , блогер Виктория Демидова, Виталина Цымбалюк-Романовская с музыкантом Дмитрием Нестеровым и другие представители российского шоу-бизнеса, передает «Центральная служба новостей».

В фильме рассказывается об истории двух семей, которые живут по соседству. В один неожиданный момент мамы и папы решают объявить друг другу байкот. Однако их дети решают исправить ситуацию. Чтобы примирить родителей, они приглашает в гости дедушку — генерала танковых войск.