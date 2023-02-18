Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+5° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
1 час назад

Кавазашвили заявил, что форвард "Спартака" Промес не умеет расслабляться по-русски

Газета.Ru

Бывший футболист "Спартака" Анзор Кавазашвили поделился мнением о новом клипе нападающего красно-белых Квинси Промеса. Его слова передает Metaratings.ru

Кавазашвили: Форвард "Спартака" Промес не умеет расслабляться по-русски
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Русский мужик выпьет стакан водочки и расслабится. А Промес же не пьет, он не умеет этого делать, по-русски он не умеет расслабляться, поэтому его отдушина — музыка. Это надо приветствовать, а не осуждать. Ведь если ты замкнешься в каком-то одном деле, то будешь сухарем, а таких не любят", — сказал Кавазашвили.

Напомним, Промес выпустил на YouTube видеоклип на песню Conatus, в котором он демонстрирует флаг России. Кроме российского флага футболист также показывает флаг Суринама, из которого родом его родители, но не использует флаг своей родины — Нидерландов.

В клипе Промес демонстрирует чемодан, полный долларов, и использует отрывки матчей "Спартака" в Российской премьер-лиге (РПЛ).

В декабре 2022 года СМИ сообщали о том, что Промес намерен получить российское гражданство. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Квинси Промес принял участие в 16 матчах, в которых ему удалось забить 14 мячей и сделать шесть результативных передач. Он является лидером рейтинга снайперов РПЛ.

Фильмы,Анзор Кавазашвили,Квинси Промес,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий