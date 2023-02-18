Кавазашвили: Форвард "Спартака" Промес не умеет расслабляться по-русски

Бывший футболист "Спартака" Анзор Кавазашвили поделился мнением о новом клипе нападающего красно-белых Квинси Промеса. Его слова передает Metaratings.ru

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"Русский мужик выпьет стакан водочки и расслабится. А Промес же не пьет, он не умеет этого делать, по-русски он не умеет расслабляться, поэтому его отдушина — музыка. Это надо приветствовать, а не осуждать. Ведь если ты замкнешься в каком-то одном деле, то будешь сухарем, а таких не любят", — сказал Кавазашвили.

Напомним, Промес выпустил на YouTube видеоклип на песню Conatus, в котором он демонстрирует флаг России. Кроме российского флага футболист также показывает флаг Суринама, из которого родом его родители, но не использует флаг своей родины — Нидерландов.

В клипе Промес демонстрирует чемодан, полный долларов, и использует отрывки матчей "Спартака" в Российской премьер-лиге (РПЛ).