Лучшие мультфильмы Disney: подборка диснеевских мультиков

Диснеевские полнометражные анимационные фильмы давно стали классикой вне времени и поколений. Дети всего мира с одинаковым трепетом смотрят мультфильмы с любимыми героями, а побывать в «Диснейленде» мечтают не только малыши, но и взрослые вне зависимости от того, есть у них собственные дети или нет. Лучшие мультфильмы «Диснея» можно пересматривать бесконечно. А кассовые сборы диснеевских мультфильмов не уступают голливудским фильмам и даже превосходят их.

Фото: Кадр из мультфильма "Белоснежка и семь гномов" Кадр из мультфильма "Белоснежка и семь гномов"

«Рамблер» предлагает подборку хороших мультфильмов студии Disney, которые с интересом посмотрят и дети, и их родители. Кстати, психологи рекомендуют совместные просмотры, так как для детей очень важно, чтобы родители были вовлечены.

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«Белоснежка и семь гномов»

Режиссер: Дэвид Хэнд

Год выхода: 1938

Это первый полнометражный анимационный фильм студии Уолта Диснея, который также стал первым анимационным номинированным на «Оскар» и выигравшим в своей номинации. Кстати, отдельная номинация для мультфильмов появилась лишь в 2002 году, а до этого анимационные фильмы конкурировали с игровыми. Для анимации этот мультфильм стал прорывом – во-первых, на студии Disney освоили новую технологию, позволившую увеличить количество кадров в секунду, а во-вторых, оказалось, что дети могут и хотят смотреть длинные мультики.

В основу сюжета легла одна из самых популярных сказок братьев Гримм. У маленькой девочки умирает мама, а ее отец приводит в дом новую жену, которой малышка сразу не понравилась. Но в сказках добро всегда побеждает зло, поэтому нужно смотреть, любить и объяснять детям, почему нельзя брать угощение у незнакомых людей.

«Золушка»

Режиссеры: Клайд Джероними, Уилфред Джексон, Гамильтон Ласк

Год выхода: 1950

На этот раз студия Disney взялась за экранизацию сказки Шарля Перро, хотя и у братьев Гримм была своя версия, но более жестокая по сравнению с французской. Добрая, трудолюбивая, скромная девочка, которая опять же попала в немилость у мачехи. Но у нее есть масса помощников и любимая фея-крестная, благодаря которой она смогла встретить своего прекрасного принца.

«Красавица и чудовище»

Режиссеры: Гари Труздейл, Кирк Уайз

Год выхода: 1991

Этот мультфильм сумел войти в историю как первый анимационный фильм, удостоенный «Золотого глобуса» в номинации «Лучший фильм». Еще одна классическая сказка, из которой можно вынести массу полезных жизненных уроков. Красавица Бэлль попадает в жуткий заколдованный замок, там она встречает Чудовище, о котором ходят самые страшные слухи и домыслы, но вопреки всему она его сумеет полюбить и спасти от заклятия.

«Король лев»

Режиссеры: Роджер Аллерс, Роб Минкофф

Год выхода: 1994

Знатоки мировой литературы легко проведут параллели с шекспировским «Гамлетом». Злой дядя, рвущийся к власти, убивает короля саванны льва Муфасу, заставив малыша Симбу поверить в то, что это он виноват в смерти отца. Симба покидает прайд, но находит верных друзей, обретает силу и узнает правду. Справедливость торжествует, а Симба становится настоящим королем. Мультфильм стал настолько популярным, что получил продолжение. А не так давно – в 2020 году – вышел компьютерно-анимационный фильм «Король лев»

«Горбун из Нотр-Дама»

Кадр из мультфильма "Горбун из Нотр-Дама"

Режиссеры: Гэри Трусдейл, Кирк Уайз

Год выхода: 21 июня 1996

Этот мультфильм снят по мотивам знаменитого романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Конечно, весь роман детям не осилить, поэтому в основу сюжета создатели положили историю любви Квазимодо и цыганки Эсмеральды.

«Похождения императора»

Режиссер: Марк Диндал

Год выхода: 2000

Это нетипичный для студии мультфильм, который тем не менее стал довольно успешным. В центре сюжета абсурдистская история про императора инков Куско, превратившегося в ламу в результате дворцового переворота. Но Куско удается решить все проблемы благодаря помощи крестьянина Пачи. Мультфильм добрый, а еще очень смешной, что тоже важно.

«Холодное сердце»

Режиссеры: Крис Бак, Дженнифер Ли

Год выхода: 2013