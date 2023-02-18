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2 часа назад

Выход в прокат фильма «Марвелы» перенесли на четыре месяца

Вечерняя Москва

Премьера новой картины о супергероях «Марвелы» была перенесена на четыре месяца. Об этом стало известно в пятницу, 17 февраля, после публикации официального постера с указанием даты выхода киноленты.

Выход в прокат фильма «Марвелы» перенесли на четыре месяца
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Студия Marvel рассчитывала выпустить фильм из пятой фазы своей киновселенной 28 июля, однако, по новой информации, «Марвелы» выйдут в широкий прокат 10 ноября. При этом причины, по которым показ кинофильма был перенесен, в настоящий момент не разглашаются.

Сюжет фильма расскажет о Капитане Марвел, которую сыграла голливудская актриса Бри Ларсон. Она должна будет вступить в команду Мисс Марвел и Моники Рамбо, чтобы дать отпор неизвестной угрозе. Таким образом картина станет логическим продолжением фильма «Капитан Марвел».

Фильмы,Капитан Марвел,Бри Ларсон,
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