Выход в прокат фильма «Марвелы» перенесли на четыре месяца

Премьера новой картины о супергероях «Марвелы» была перенесена на четыре месяца. Об этом стало известно в пятницу, 17 февраля, после публикации официального постера с указанием даты выхода киноленты.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Студия Marvel рассчитывала выпустить фильм из пятой фазы своей киновселенной 28 июля, однако, по новой информации, «Марвелы» выйдут в широкий прокат 10 ноября. При этом причины, по которым показ кинофильма был перенесен, в настоящий момент не разглашаются.