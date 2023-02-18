Вышел новый трейлер экшена по мотивам «Звёздного десанта»

В Starship Troopers: Extermination можно играть в команде до 12 человек, которые разбиваются в четыре отряда по четыре бойца в каждом. Главная цель — уничтожать полчища агрессивных инопланетных жуков, защищая собственные укрепления, базы и другие важные постройки. Игра предложит три класса — штурмовик, защитник и поддержка. Все имеют уникальные навыки.