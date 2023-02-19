Дэмиен Шазелл подделал голливудский миф полотном «Вавилон»

Будущее голливудского кинематографа не может определиться из-за однотипных картин, которые выпускаются в последнее время ради удовлетворения зрителей и получения материальной прибыли.

Фото: FBM.ru FBM.ru

«Вавилон» 16+ является многофигурным полотном, которое изображает Голливуд в начале ХХ века. Здесь он продемонстрирован в новом и довольно амбициозном фильме Дэмиена Шазелла.

Многие, конечно, интересуются, в какую сторону движется Голливуд. Предполагается, что его смысл заключается в гораздо большем, а не только в развлечении зрителей и заработке денег, что является типичным фактором. Скорее всего, фильмы имеют глубокий смысл, который каждый зритель должен самостоятельно отыскать, внимательно анализируя картину.

Но последние картины Голливуда, кажется, говорят обратное и этого смысла там вовсе нет, так как в большей степени целью нынешнего голливудского кинематографа является удовлетворение зрителя. Своеобразную пирамиду венчают всем известные комиксы, супергерои, боевики, ремейки, сиквелы. Но тогда возникает вопрос: «Почему так незаметны другие жанры?».

Это может объясниться тем, что перечисленные направления способны приносить большую прибыль, но только зритель в результате будет иметь однотипные картины, хотя современная киноиндустрия способна создавать практически что угодно. Критики говорят, что сейчас наступил золотой век телевизионных сериалов, которые насыщенны более глубокими историями, нежели современный кинематограф.