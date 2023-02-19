Дэмиен Шазелл подделал голливудский миф полотном «Вавилон»

Будущее голливудского кинематографа не может определиться из-за однотипных картин, которые выпускаются в последнее время ради удовлетворения зрителей и получения материальной прибыли.
«Вавилон» 16+ является многофигурным полотном, которое изображает Голливуд в начале ХХ века. Здесь он продемонстрирован в новом и довольно амбициозном фильме Дэмиена Шазелла.
Многие, конечно, интересуются, в какую сторону движется Голливуд. Предполагается, что его смысл заключается в гораздо большем, а не только в развлечении зрителей и заработке денег, что является типичным фактором. Скорее всего, фильмы имеют глубокий смысл, который каждый зритель должен самостоятельно отыскать, внимательно анализируя картину.
Но последние картины Голливуда, кажется, говорят обратное и этого смысла там вовсе нет, так как в большей степени целью нынешнего голливудского кинематографа является удовлетворение зрителя. Своеобразную пирамиду венчают всем известные комиксы, супергерои, боевики, ремейки, сиквелы. Но тогда возникает вопрос: «Почему так незаметны другие жанры?».
Это может объясниться тем, что перечисленные направления способны приносить большую прибыль, но только зритель в результате будет иметь однотипные картины, хотя современная киноиндустрия способна создавать практически что угодно. Критики говорят, что сейчас наступил золотой век телевизионных сериалов, которые насыщенны более глубокими историями, нежели современный кинематограф.
При этом у будущего Голливуда имеется некая неопределённость. Может быть, в скором времени и появится что-то глубинное и насыщенное, но пока что этого не наблюдается.