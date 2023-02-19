«Чебурашка» вышел в прокат в Венгрии и на Ближнем Востоке

В Будапеште (кинотеатр «Урания») был продемонстрирован российский фильм «Чебурашка». Картина представлена на родном языке с субтитрами.

Фото: Banki.loans Banki.loans

В главном кинотеатре столицы Венгрии - «Урания» (в одном из больших залов, вмещающем в себя 430 человек) 10 февраля состоялась премьера нашумевшего фильма. Организаторы мероприятия дали ясно понять, что билеты были раскуплены активно. И даже заметили, что по необходимости можно повторить сеанс.