Умер режиссер "Дон Кихота"

В Риме 17 февраля скончался итальянский режиссер, актер и писатель Маурицио Скапарро. Об этом сообщает ANSA.

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Причина смерти неизвестна. Скапарро было 90 лет.

Режиссер снял свою версию фильма "Дон Кихот" в 1983 году. В нем снялись Пино Миколь в главной роли и Пеппе Барра в роли Санчо.

Маурицию Скапарро родился в 1932 году. Карьеру режиссера начал в 1965. Он работал на телевидении, в кино и в театре: ставил "Гамлета", "Тысячу и одну ночь", "Дон Жуана" и "Турандот".