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1 час назад

Умер снявший "Дон Кихота" режиссер Маурицио Скапарро

Мира Маркина

В Риме 17 февраля скончался итальянский режиссер, актер и писатель Маурицио Скапарро. Об этом сообщает ANSA.

Умер режиссер "Дон Кихота"
Фото: Pxhere.comPxhere.com

Причина смерти неизвестна. Скапарро было 90 лет.

Режиссер снял свою версию фильма "Дон Кихот" в 1983 году. В нем снялись Пино Миколь в главной роли и Пеппе Барра в роли Санчо.

Маурицию Скапарро родился в 1932 году. Карьеру режиссера начал в 1965. Он работал на телевидении, в кино и в театре: ставил "Гамлета", "Тысячу и одну ночь", "Дон Жуана" и "Турандот".

Ранее, 29 января, стало известно о смерти советского и российского художника-мультипликатора Вячеслава Назарука, который нарисовал кота Леопольда и Мамонтенка.

Фильмы,Дон Кихот,Гамлет,Пино Миколь,
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