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26 минут назад

Фильм «Аватар: Путь воды» стал третьей самой кассовой картиной в истории

Слово и Дело

Фантастический блокбастер режиссера Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды» стал третьей самой кассовой картиной в истории, обогнав другой знаменитый фильм кинематографиста «Титаник».

Фильм «Аватар: Путь воды» стал третьей самой кассовой картиной в истории
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

На сегодняшний день сборы «Аватара» составляют 2,243 млрд долларов, а «Титаник» заработал 2,242 млрд долларов, сообщает The Hollywood Reporter. Таким образом вторая часть легендарного блокбастера заняла третью строчку в рейтинге самых кассовых фильмов в истории.

Примечательно, что Кэмерон является режиссером трех из четырех лидирующих в списке картин. Первую строчку по-прежнему занимает дебютная часть «Аватара» (2,922 млрд долларов), вторую — «Мстители: Финал» (2,797 млрд долларов). При этом эксперты считают, что «Аватар: Путь воды» не догонит картину Marvel или своего предшественника.

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