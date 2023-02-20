Фильм «Аватар: Путь воды» стал третьей самой кассовой картиной в истории

Фантастический блокбастер режиссера Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды» стал третьей самой кассовой картиной в истории, обогнав другой знаменитый фильм кинематографиста «Титаник».

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На сегодняшний день сборы «Аватара» составляют 2,243 млрд долларов, а «Титаник» заработал 2,242 млрд долларов, сообщает The Hollywood Reporter. Таким образом вторая часть легендарного блокбастера заняла третью строчку в рейтинге самых кассовых фильмов в истории.