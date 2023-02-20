Стилист Рогов заявил, что "сдуру" ушел из шоу "Перезагрузка"

Стилист и телеведущий Александр Рогов в эфире YouTube-шоу "Дерзкая готовка с Ляйсан" признался, что ушел с телеканала ТНТ из-за вспыльчивости. Рогов полтора года вел программу "Перезагрузка", однако решил покинуть пост ведущего. Стилист признался, что пилотный выпуск шоу был "ужасным", после чего он не хотел принимать участие в "Перезагрузке". Остаться в передаче Рогова попросила продюсер Татьяна Шаврова. "Сдуру ушел оттуда. Я же Овен, я же вспыльчивый, там поругался со всеми, сказал: "Я ухожу, хлопнув дверью, и вы мне еще перезвоните", - вспоминает телеведущий. Спустя время Шаврова пригласила Рогова работать на СТС. Стилист признался, что жалел об уходе из "Перезагрузки".